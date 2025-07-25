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Intel слегка увеличила квартальную выручку при крупном чистом убытке

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Американская Intel Corp., один из ведущих мировых производителей компьютерных компонентов, немного увеличила выручку во втором квартале 2025 года, что оказалось лучше ожиданий рынка. В то же время компания зафиксировала крупный чистый убыток из-за расходов на реструктуризацию.

Квартальная выручка Intel составила $12,86 млрд против $12,83 млрд годом ранее. Консенсус-прогноз опрошенных FactSet аналитиков для этого показателя составлял $12 млрд.

Чистый убыток компании составил $2,92 млрд, или $0,67 на акцию по сравнению с $1,61 млрд ($0,38 на акцию) годом ранее. Показатель включает разовые расходы на реструктуризацию в размере $1,9 млрд, а также списания на сумму $800 млн.

Убыток без учета единовременных факторов составил $0,1 на акцию, тогда как эксперты прогнозировали прибыль в $0,01 на акцию.

Intel завершила основную часть запланированных мер по сокращению численности персонала, объявленных в прошлом квартале с целью уменьшения штата на 15%, отмечается в пресс-релизе.

Доход подразделения Client Computing Group (CCG, включает в том числе производство процессоров для персональных компьютеров), крупнейшего для компании, в прошедшем квартале сократился на 3%, до $7,9 млрд (прогноз рынка - $7,4 млрд). Подразделение Data Center and AI (DCAI), ориентированное на решения для дата-центров и искусственного интеллекта, увеличило выручку на 4% - до $3,9 млрд (прогноз рынка - $3,6 млрд). Доход от литейных операций (Intel Foundry) вырос на 3%, до $4,4 млрд.

Согласно прогнозу компании, в третьем квартале ее выручка составит $12,6-13,6 млрд (прогноз рынка - $12,7 млрд). Intel прогнозирует чистый убыток в $0,24 на акцию на этот квартал и рассчитывает выйти на безубыточный уровень без учета разовых факторов (прогноз рынка - прибыль в $0,04 на акцию).

Компания принимает меры для оптимизации производственных мощностей, говорится в пресс-релизе. В связи с этим она отказывается от ранее запланированных проектов в Германии и Польше, а также планирует перевести операции предприятий в Коста-Рике в более крупные производственные центры - во Вьетнаме и Малайзии.

С начала 2025 года капитализация Intel выросла на 12,9%.

Intel США
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