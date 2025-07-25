"АвтоВАЗ" планово уйдет в корпоративный отпуск с 28 июля по 17 августа

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - "АвтоВАЗ" планово отправит свои производства в единый корпоративный отпуск с 28 июля по 17 августа включительно, сообщили в пресс-службе автопроизводителя.

Трехнедельный период, начиная с ближайшего понедельника, компания традиционно использует для проведения ремонта, обслуживания и модернизации технологического оборудования и оснастки. Также будут проводиться работы по улучшению условий труда.

Коллектив "АвтоВАЗа" уходит в отпуск на фоне непростой ситуации на российском авторынке, которая уже вынуждает концерны - в том числе ГАЗ, "КАМАЗ" и сам "АвтоВАЗ" - переводить производства на сокращенную четырехдневную рабочую неделю.

"АвтоВАЗ" в начале недели сообщал, что четырехдневка на его заводах может быть введена с 29 сентября. Окончательное решение об этом будет принято в начале осени.

Как сообщал ранее Минпромторг со ссылкой на данные регистраций автотранспорта, за I полугодие 2025 года в стране было реализовано 526,7 тысячи легковых автомобилей (-26%), 48,8 тысячи легких коммерческих машин (-19%), 27 тысяч грузовиков (-54%) и 4,9 тысячи автобусов (-54%).