"АвтоВАЗ" ждет падения рынка легковых автомобилей в 2025 году примерно на 25%

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Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Рынок легковых автомобилей в РФ в 2025 году может упасть примерно на 25%, до 1,1 млн шт., считает глава "АвтоВАЗа" ( Максим Соколов.

"Ситуация будет непростая, рынок упадет, это уже совершенно очевидно. И объем этого падения составит примерно четверть по отношению к прошлому году. То есть мы прогнозируем, что рынок продаж легковых автомобилей будет в пределах 1,1 млн, вместе с легковыми коммерческими автомобилями - может быть, 1,2 млн. Это серьезно. Производство не может двигаться вперед, имея такие флуктуации, скажем так", - заявил Соколов в интервью "России 24".

"Мы очень надеялись, что сначала к концу первого квартала 2025 года, потом к середине 2025 года те накопленные к концу прошлого года стоки, масштабные стоки, которые давят на рынок, они, что называется, рассосутся, распродадутся. Не распродались. По-прежнему они составляют около 500 тысяч автомобилей. И, судя по всему, такой тренд сохранится до конца 2025 года", - пояснил он.

По словам Соколова, "АвтоВАЗ" на этом фоне предпринял ряд антикризисных мер.

"И, конечно, будем корректировать наши производственные планы. Но они будут в пределах или даже ниже вот этих параметров, с тем, чтобы сохранить возможность для дальнейшего развития и чтобы наши клиенты ни в коей мере не почувствовали того, что бренду Lada что-то угрожает", - заявил глава автопроизводителя.

Продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей (LCV) в России в 2024 году выросли в годовом выражении почти в 1,5 раза (на 45,8%) до 1,693 млн штук, сообщалось со ссылкой на подсчеты Минпромторга РФ на основе данных АО "Паспорт промышленный консалтинг" (АО "ППК", совместное предприятие "Автостата" и оператора ЭПТС). Только легковых было продано 1,553 млн (+47%), LCV - 140,292 тыс. шт. (+33,6%).