Поиск

Мантуров допустил сокращение производственного плана "АвтоВАЗа" на 2025 год

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - "АвтоВАЗ", в прошлом году выпустивший более 0,5 млн автомобилей, в 2025 году может сократить производственный план, заявил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров.

"Да, в этом году будет снижение по объективным причинам, не зависимым от "АвтоВАЗа" и точно не от их качества - связанным со снижением спроса", - сказал он в интервью телеканалу РБК.

Сокращение спроса он объяснил, в том числе выгодными ставками по депозитам: "Просто кому-то выгоднее сегодня подержать на 20%-м депозите и подумать: давай этот год ‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​‌‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​‌‌‌‌​​‍‌‌‌‌​​‌​‌‌‌‍‌‌‌‌​​​‌​‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​​‍‌‌‌‌​​​‌​‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​‌​‍‌‌‌‌​​​‌​​‌‍‌‌‌‌​​​‌‌​​‍‌‌‌‌​​‌​‌​​‍‌‌‌‌​​​​‌‌​пережду, получу дополнительный доход, а в следующем году все равно пойду и куплю".

Производственный план на 2025 год был утвержден советом директоров компании в ноябре прошлого года на уровне 500 тыс. автомобилей. Но позже там допускали возможность его снижения с учетом общей отрицательной динамики рынка.

По итогам 2024 года "АвтоВАЗ" выпустил 525,5 тыс. автомобилей Lada. Таким образом, установленный советом директоров производственный план компании был перевыполнен примерно на 5% - планировалось за год произвести 500 тыс. машин.

АвтоВАЗ Денис Мантуров
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости
ПМЭФ-2025

Корректировка перечня параллельного импорта в РФ ожидается в августе

Формулу акциза на сталь в РФ планируется скорректировать с января 2026 года

Формулу акциза на сталь в РФ планируется скорректировать с января 2026 года

Камчатское морское пароходство перешло в собственность РФ

Уолл-стрит выросла на снижении опасений по поводу ближневосточного конфликта

Уолл-стрит выросла на снижении опасений по поводу ближневосточного конфликта

Доля рублевых платежей во внешнеторговом обороте РФ выросла в апреле до рекордных 54%

Прямые иностранные инвестиции в развивающиеся экономики в 2023 году обновили минимум за 18 лет

Прямые иностранные инвестиции в развивающиеся экономики в 2023 году обновили минимум за 18 лет

Инфляция в РФ в 2025 г. может оказаться ниже 7%, правительство ожидает смягчения ДКП

Инфляция в РФ в 2025 г. может оказаться ниже 7%, правительство ожидает смягчения ДКП
Хроники событий
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана195 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе425 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6573 материалов
Крушение самолета Air India в АхмадабадеКрушение самолета Air India в Ахмадабаде7 материалов
Бюджет РФБюджет РФ47 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2291 материалов
Обрушение моста на поезд в Брянской областиОбрушение моста на поезд в Брянской области37 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России80 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ55 материалов
Подрыв железнодорожного моста в Курской областиПодрыв железнодорожного моста в Курской области10 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости390 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9590 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });