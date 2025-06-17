Мантуров допустил сокращение производственного плана "АвтоВАЗа" на 2025 год

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - "АвтоВАЗ", в прошлом году выпустивший более 0,5 млн автомобилей, в 2025 году может сократить производственный план, заявил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров.

"Да, в этом году будет снижение по объективным причинам, не зависимым от "АвтоВАЗа" и точно не от их качества - связанным со снижением спроса", - сказал он в интервью телеканалу РБК.

Сокращение спроса он объяснил, в том числе выгодными ставками по депозитам: "Просто кому-то выгоднее сегодня подержать на 20%-м депозите и подумать: давай этот год ‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​‌‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​‌‌‌‌​​‍‌‌‌‌​​‌​‌‌‌‍‌‌‌‌​​​‌​‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​​‍‌‌‌‌​​​‌​‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​‌​‍‌‌‌‌​​​‌​​‌‍‌‌‌‌​​​‌‌​​‍‌‌‌‌​​‌​‌​​‍‌‌‌‌​​​​‌‌​пережду, получу дополнительный доход, а в следующем году все равно пойду и куплю".

Производственный план на 2025 год был утвержден советом директоров компании в ноябре прошлого года на уровне 500 тыс. автомобилей. Но позже там допускали возможность его снижения с учетом общей отрицательной динамики рынка.

По итогам 2024 года "АвтоВАЗ" выпустил 525,5 тыс. автомобилей Lada. Таким образом, установленный советом директоров производственный план компании был перевыполнен примерно на 5% - планировалось за год произвести 500 тыс. машин.