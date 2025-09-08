Поиск

Cosmos Hotel Group вложит 3,7 млрд рублей в строительство гостиницы в Магадане

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - ООО "Бухта Нагаева", контролируемое Cosmos Hotel Group, построит в Магадане гостиницу категории "4 звезды", объем инвестиций составит 3,7 млрд рублей, сообщила Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ).

Соответствующее соглашение КРДВ и инвестор подписали на полях Восточного экономического форума (ВЭФ-2025) во Владивостоке.

Проект реализуется Cosmos Hotel Group при поддержке корпорации "Туризм.РФ" и Корпорации развития Магаданской области в рамках нацпроекта "Туризм и гостеприимство". В настоящее время в области нет ни одной гостиницы такого уровня.

"Магаданская область - один из самых перспективных регионов Дальнего Востока для развития туризма и гостиничной инфраструктуры. Уже сейчас мы видим, что ежегодно все больше туристов приезжают в регион: только за первое полугодие 2025 года количество турпоездок выросло на 28%, согласно данным Росстата. Поэтому с растущим турпотоком в регион есть высокая востребованность в создании нового и качественного номерного фонда", - сказал президент Cosmos Hotel Group Александр Биба.

Инвестор уже полностью подготовил проектную документацию, получено разрешение на строительство, выполнены работы по подготовке строительной площадки и демонтажные работы.

По данным ЕГРЮЛ, ООО "Бухта Нагаева" создано в 2022 году в Магадане. Владельцами являются АО "Космос ОГ" (бренд Cosmos Hotel Group, 51%) и корпорация "Туризм.РФ" (49%).

В портфель Cosmos Hotel Group входят 41 отель категорий от 3 до 5 звезд в 26 городах России.

