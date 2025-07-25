Набиуллина считает, что тенденция приближения текущей инфляции к таргету должна закрепиться

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Сложившаяся тенденция приближения инфляции к цели в 4% должна закрепиться, считает председатель Банка России Эльвира Набиуллина.

"Хотя текущие темпы роста цен уже приблизились к 4%, необходимо, чтобы эта тенденция закрепилась", - сказала она на пресс-конференции после решения ЦБ снизить ключевую ставку на 200 б.п., до 18% годовых.

Набиуллина отметила, что возращение инфляции к цели не означает просто несколько месяцев текущего роста цен вблизи 4%. "Оно предполагает устойчивое закрепление инфляции на низком уровне не только в фактических данных, но и в восприятии людей и бизнеса", - сказала она.