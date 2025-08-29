Поиск

"ЮТэйр" в I полугодии снизила чистый убыток по МСФО в 15 раз

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Группа "ЮТэйр" в I полугодии 2025 года сократила чистый убыток по МСФО в 14,8 раза по сравнению с показателем аналогичного периода 2024 года, до 250 млн рублей, говорится в отчете группы.

Выручка выросла на 10,5%, составив 53,6 млрд рублей, из них 53,2 млрд рублей получены от пассажирских перевозок и вертолетных работ, 370,8 млн рублей - от прочей реализации.

В том числе выручка от авиатранспортного обслуживания на регулярных рейсах составила 29,98 млрд рублей (против 27,49 млрд рублей годом ранее), от вертолетного обслуживания на территории России - 10,9 млрд рублей (против 9,5 млрд рублей), от выполнения чартерных рейсов - 9,5 млрд рублей (против 8,2 млрд рублей), от договоров с ООН - 2,4 млн рублей (против 237 млн рублей).

Операционные расходы и доходы увеличились на 18,4%, до 58,4 млрд рублей. В том числе прямые операционные расходы выросли на 23%, до 32,9 млрд рублей, затраты на ремонт сократились в 1,7 раза, до 1,3 млрд рублей.

Объем долгосрочных обязательств группы на конец отчетного периода равнялся 59,2 млрд рублей (на конец 2024 года - 67,7 млрд рублей), в том числе кредиты и займы - 26,2 млрд рублей (против 26,7 млрд рублей). Объем краткосрочных обязательств был на уровне 49,5 млрд рублей (против 48,2 млрд рублей), а относящихся к ним кредитов и займов - 3,9 млрд рублей (против 4,4 млрд рублей).

В группу "ЮТэйр" входят одноименная пассажирская авиакомпания с самолетным парком, вертолетные перевозчики, компании в сфере ремонта и техобслуживания воздушных судов, аэропорты Сургута и Усть-Кута. В парке группы насчитывается 59 самолетов Boeing и ATR и более 300 вертолетов разного типа. С долей 50,5% группу контролирует АО "АК-инвест".

