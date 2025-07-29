Brent подешевела до $70 за баррель

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Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Котировки нефти слабо снижаются днем во вторник после резкого роста накануне.

К 14:17 по Москве сентябрьские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на $0,04 (0,06%), до $70 за баррель. Сентябрьские фьючерсы на WTI к этому моменту дешевели на бирже NYMEX на 1 цент, до $66,7 за баррель.

В понедельник Brent подорожала на 2,3%, WTI - на 2,4% на новости о заключении торгового соглашения между США и Евросоюзом.

Поддержку котировкам также оказали заявления президента США Дональда Трампа, который сообщил, что принял решение сократить срок в 50 дней, который он ранее отвел для достижения мирного соглашения между Россией и Украиной. Новый дедлайн не будет превышать 10-12 дней, сказал он. Ранее Трамп пообещал ввести пошлины в 100% для покупателей российской нефти и другие санкции, если Москва не заключит мирное соглашение с Киевом до дедлайна.

"Рынок расценивает сокращение дедлайна как эскалацию, - сказал Кешав Лохия из консалтинговой компании Oilytics. - Но учитывая последние действия Трампа, он пойдет на попятную, если это приведет к дальнейшему росту цен".