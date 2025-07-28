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Цена нефти Brent поднялась выше $70 за баррель на заявлениях Трампа по РФ

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Цены на нефть подскочили на торгах в понедельник на заявлениях президента США Дональда Трампа в отношении России, стоимость Brent превысила $70 за баррель впервые с середины июля.

Трамп в понедельник заявил, что принял решение сократить срок в 50 дней, который он ранее отвел для достижения мирного соглашения между РФ и Украиной. Новый дедлайн для достижения соглашения не будет превышать 10-12 дней, сказал он в понедельник на встрече с премьером Великобритании Киром Стармером в Шотландии.

"Я сокращу срок в 50 дней, который дал, потому что я уже знаю ответ на вопрос, что произойдет", - сказал Трамп. Он отметил, что его не устраивает политика российского руководства в отношении Украины.

Ранее он пообещал ввести пошлины в 100% для покупателей российской нефти и другие санкции, если Москва не заключит мирное соглашение с Киевом до поставленного срока.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 16:35 по московскому времени составляет $70 за баррель, что на $1,56 (2,28%) выше, чем на закрытие предыдущих торгов.

Фьючерсы на нефть WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подорожали на $1,56 (2,39%), до $66,72 за баррель.

Чуть раньше цена Brent поднималась до $70,35 за баррель, WTI - до $67,06 за баррель.

нефть США Дональд Трамп
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