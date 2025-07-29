Brent подорожала до $70,93 за баррель

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Котировки нефти быстро растут вечером во вторник.

К 18:17 по Москве сентябрьские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $0,89 (1,27%), до $70,93 за баррель. Сентябрьские фьючерсы на WTI к этому времени дорожали на бирже NYMEX на $0,91 (1,36%), до $67,62 за баррель.

Поддержку котировкам в начале недели оказали новости о заключении торгового соглашения между Соединенными Штатами и Евросоюзом. Условия соглашения с ЕС предусматривают, в частности, введение Вашингтоном пошлины в 15% на импорт большинства европейских товаров. Кроме того, Евросоюз согласился закупить американские энергоносители на $750 млрд.

28 июля президент США Дональд Трамп заявил, что принял решение сократить срок в 50 дней, который он ранее отвел для достижения мирного соглашения между Россией и Украиной. Новый дедлайн не будет превышать 10-12 дней. Ранее Трамп пообещал ввести пошлины в 100% для покупателей российской нефти и другие санкции, если Москва не заключит мирное соглашение с Киевом до дедлайна.

"Новый дедлайн застал многих аналитиков врасплох, - отметил Деннис Кисслер из BOK Financial Securities. - Если он будет введен, поставки нефти и другого топлива из России на глобальный рынок могут сократиться".