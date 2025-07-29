Нефть Brent подешевела до $69,92 за баррель

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Цены на нефть слабо опускаются во вторник после подъема более чем на 2% по итогам предыдущей сессии.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:15 мск составляет $69,92 за баррель, что на $0,12 (0,17%) ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. В понедельник эти контракты выросли в цене на $1,6 (2,3%), до $70,04 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подешевели на $0,09 (0,13%), до $66,62 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов увеличилась на $1,55 (2,4%), до $66,71 за баррель.

Поддержку нефтяному рынку накануне оказала информация о заключении торгового соглашения между США и Евросоюзом, ослабившая опасения трейдеров в отношении перспектив глобальной экономики и, соответственно, спроса на нефть.

Подъему цен также способствовали заявления президента США Дональда Трампа по России. Трамп сообщил, что принял решение сократить срок в 50 дней, который он ранее отвел для достижения мирного соглашения между РФ и Украиной. Новый дедлайн не будет превышать 10-12 дней, сказал он в понедельник на встрече с премьером Великобритании Киром Стармером в Шотландии.

Ранее он пообещал ввести пошлины в 100% для покупателей российской нефти и другие санкции, если Москва не заключит мирное соглашение с Киевом до дедлайна.

"Значительная часть рынка будет сомневаться, действительно ли Трамп приведет в исполнение угрозы о введении вторичных санкций", учитывая его желание держать цены на нефть низкими, отмечает аналитик ING Groep NV в Сингапуре Уоррен Паттерсон.

Однако реальное введение этих санкций может "кардинально изменить" прогнозы для нефтяного рынка, говорит эксперт.

Внимание трейдеров на этой неделе также направлено на заседание Федеральной резервной системы, которое пройдет 29-30 июля. Экономисты и инвесторы в основном ждут сохранения базовой процентной ставки американским ЦБ в текущем диапазоне в 4,25-4,5% годовых.