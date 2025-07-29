Стартовая цена лотов на частоты 5G составит 26,2 млрд рублей и 21,2 млрд рублей

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Минцифры утвердило решение о проведении аукционов на право получения лицензии на оказание услуг связи пятого поколения (5G). Документ опубликован на сайте министерства.

На аукцион выставлено два лота в полосе радиочастот 4800-4990 МГц. Начальная стоимость лотов - 26,2 млрд рублей и 21,2 млрд рублей. Шаг аукциона - 5% от стартовой цены.

Ранее эта полоса была выделена решением Госкомиссии по радиочастотам (ГКРЧ) для развития сетей связи 5G в России.

Каждый лот включает в себя право на получение лицензий на оказание услуг: подвижной радиотелефонной связи, передачи данных, телематических.

Для строительства сетей 5G будут использоваться отечественные базовые станции.

Победители аукциона должны будут взять на себя обязательства по покрытию связью 5G городов с численностью населения более 1 млн человек в соответствии с графиком: 2026 год - 4 города, 2027 год - 6 городов, 2028 год - 8 городов, 2029 год - 12 городов, 2030 год - 16 городов.

Кроме того, к победителям будут предъявлены требования по количеству установленных базовых станций отечественного производства: 2026 год - 2 тысячи штук, 2027 год - 6 тысяч, 2028 год - 12 тысяч, 2029 год - 18 тыс., 2030 год - 25 тыс. штук.

Дата аукциона в решении не указана. Ее должен будет определить организатор торгов - Роскомнадзор. Протокол о результатах торгов должен быть подписан не позднее 31 декабря 2025 года.

Для участия в аукционе необходимо внести задаток в размере 25% от начальной цены лота.

Ранее глава Минцифры Максут Шадаев заявлял, что министерство предложит правительству направить средства, полученные на аукционах на частоты для 5G, на льготное кредитование строительства сетей пятого поколения.

Крупнейшие мобильные операторы ранее говорили, что выставляемый на аукцион диапазон частот может использоваться лишь как дополнительный, а приоритетным является "золотой диапазон" (3,4-3,8 ГГц). Основные недостатки 4,8-4,99 ГГц: отсутствие клиентского оборудования в широкой представленности, малая дальность действия базовых станций в этом диапазоне, что потребует установки большего числа станций и, соответственно, большего объема инвестиций. Срок окупаемости сетей в этом диапазоне, по оценке операторов, составит 20-30 лет.