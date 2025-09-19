Минцифры и Минобороны до конца года проработают условия использования "золотого диапазона" под 5G

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Минцифры и Минобороны РФ создают рабочую группу, которая до конца года проработает техническую возможность использования радиочастот "золотого диапазона" (3,4-3,8 ГГЦ) для построения сетей связи 5G, а также объем финансирования конверсии этого ресурса. Об этом сообщил журналистам глава Минцифры Максут Шадаев на площадке форума Kazan Digital Week.

"Минцифры и Минобороны создают рабочую группу по 5G, по изучению возможностей использования "золотого диапазона", - сказал министр, уточнив, что соответствующее поручение дал президент РФ Владимир Путин.

"До конца года будет проработана техническая возможность (использования частот "золотого диапазона для 5G - ИФ) и в случае наличия технической возможности - необходимый объем финансирования конверсии (радиочастот - ИФ)", - уточнил Шадаев.

"Золотой диапазон" является приоритетным для создания сетей 5G, однако он занят другими службами, в том числе силовыми.

В апреле Шадаев говорил, что "дискуссия по "золотому диапазону" аккуратно возобновлена", а позднее допускал выделение этих частот для сетей 5G путем частных решений в отдельных городах "не в центре" страны.

До конца года должен состояться аукцион по распределению частот под 5G в другом диапазоне - 4800-4990 МГц. Крупнейшие мобильные операторы ранее говорили, что выставляемый на аукцион диапазон частот может использоваться лишь как дополнительный к "золотому".