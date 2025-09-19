Поиск

Минцифры и Минобороны до конца года проработают условия использования "золотого диапазона" под 5G

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Минцифры и Минобороны РФ создают рабочую группу, которая до конца года проработает техническую возможность использования радиочастот "золотого диапазона" (3,4-3,8 ГГЦ) для построения сетей связи 5G, а также объем финансирования конверсии этого ресурса. Об этом сообщил журналистам глава Минцифры Максут Шадаев на площадке форума Kazan Digital Week.

"Минцифры и Минобороны создают рабочую группу по 5G, по изучению возможностей использования "золотого диапазона", - сказал министр, уточнив, что соответствующее поручение дал президент РФ Владимир Путин.

В РоссииМинцифры в 2025-2026 годах подготовит "дорожную карту" освобождения ТВ-частот для 5GЧитать подробнее

"До конца года будет проработана техническая возможность (использования частот "золотого диапазона для 5G - ИФ) и в случае наличия технической возможности - необходимый объем финансирования конверсии (радиочастот - ИФ)", - уточнил Шадаев.

"Золотой диапазон" является приоритетным для создания сетей 5G, однако он занят другими службами, в том числе силовыми.

В апреле Шадаев говорил, что "дискуссия по "золотому диапазону" аккуратно возобновлена", а позднее допускал выделение этих частот для сетей 5G путем частных решений в отдельных городах "не в центре" страны.

До конца года должен состояться аукцион по распределению частот под 5G в другом диапазоне - 4800-4990 МГц. Крупнейшие мобильные операторы ранее говорили, что выставляемый на аукцион диапазон частот может использоваться лишь как дополнительный к "золотому".

Минцифры Минобороны РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Минцифры будет еженедельно обновлять список сайтов, доступных при ограничении мобильного интернета

Мессенджер Max заблокировал свыше 70 тыс. sim-карт, с которых звонили преступники

Здания на Камчатке выстояли при семибалльном землетрясении

Здания на Камчатке выстояли при семибалльном землетрясении

Путин освободил Козака от должности замглавы администрации президента РФ

Угроза цунами объявлена на Курилах после камчатского землетрясения

Угроза цунами объявлена на Камчатке после мощного землетрясения

Жители Петропавловска-Камчатского ощутили семибалльное землетрясение

Подозреваемые в подготовке к теракту арестованы в Петербурге

Что произошло за день: четверг, 18 сентября

Госдума уделит особое внимание повышению эффективности бюджетного рубля

Госдума уделит особое внимание повышению эффективности бюджетного рубля
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7181 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2397 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов213 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости405 материалов
Беспорядки в НепалеБеспорядки в Непале24 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России98 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ66 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние235 материалов
Бюджет РФБюджет РФ51 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске103 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе454 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана416 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });