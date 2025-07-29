Чистая прибыль ОВК по РСБУ сократилась в I полугодии в 2,5 раза

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Чистая прибыль ПАО "Научно-производственная корпорация "Объединенная вагонная компания" (НПК ОВК) по РСБУ сократилась в январе-июне 2025 г. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в 2,5 раза, до 112,4 млн руб. с 284,5 млн руб. годом ранее, сказано в бухгалтерской отчетности компании.

Выручка увеличилась на 10,4%, до 1,9 млрд руб., валовая прибыль упала в 1,5 раза, до 297,5 млн руб.

"Объединенная вагонная компания" - крупнейший в РФ производитель грузового подвижного состава повышенной грузоподъемности. Активы компании включают Тихвинский вагоностроительный завод, крупнейшего производителя пружин в России НПЦ "Пружина", лизинговую Rail 1520, ремонтный завод ТСЗ "Титран-Экспресс", а также научно-исследовательский центр транспортных технологий.