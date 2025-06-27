ОВК не будет выплачивать дивиденды за 2024 г. на фоне убытков

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - Годовое собрание акционеров ПАО "Научно-производственная корпорация "Объединенная вагонная компания" (НПК ОВК) приняло решение не выплачивать дивиденды за 2024 год, сообщила компания.

Ранее совет директоров рекомендовал не выплачивать дивиденды по результатам 2024 г. в связи с отсутствием у общества чистой прибыли за прошлый год.

Как сообщалось, чистая прибыль ОВК по МСФО в 2024 г. составила 32,05 млрд руб., по РСБУ компания получила чистый убыток в размере 13,1 млрд руб.

По итогам 2023 г. совет директоров компании также рекомендовал не выплачивать дивиденды, аналогичные рекомендации были и по итогам 2022 г.

"Объединенная вагонная компания" - крупнейший в РФ производитель грузового подвижного состава повышенной грузоподъемности. Активы компании включают Тихвинский вагоностроительный завод, крупнейшего производителя пружин в России НПЦ "Пружина", лизинговую Rail 1520, ремонтный завод ТСЗ "Титран-Экспресс", а также научно-исследовательский центр транспортных технологий.