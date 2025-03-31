"Объединенная вагонная компания" отчиталась о чистом годовом убытке по РСБУ

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Чистый убыток ПАО "Научно-производственная корпорация "Объединенная вагонная компания" по РСБУ составил в 2024 году 13,1 млрд рублей против чистой прибыли в размере 8,2 млрд рублей годом ранее, сказано в отчете компании.

Выручка компании в 2024 году выросла на 30,2%, до 3,4 млрд рублей.

Валовая прибыль составила 866,5 млн рублей против валового убытка в 225 млн рублей в 2023 году.

"Объединенная вагонная компания" - крупнейший в России производитель грузового подвижного состава повышенной грузоподъемности. Активы компании включают "Тихвинский вагоностроительный завод", крупнейшего производителя пружин в России НПЦ "Пружина", лизинговую Rail 1520, ремонтный завод ТСЗ "Титран-Экспресс", а также научно-исследовательский центр транспортных технологий.