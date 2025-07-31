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Группа "Эталон" в I полугодии сократила продажи недвижимости на 21%

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Девелоперская группа "Эталон" в I полугодии 2025 года сократила продажи на 21% в годовом исчислении, до 62,2 млрд рублей, сообщила компания.

Объем реализованной недвижимости снизился на 23% и составил 295,8 тыс. кв. метров.

В целом средняя цена квадратного метра возросла на 3% и достигла 210 тысяч рублей, средняя цена квадратного метра жилой недвижимости - на 11% и составила 300 тысяч рублей.

При этом продажи в премиальном сегменте увеличились на 52% в натуральном выражении и на 50% в денежном выражении на фоне развития премиального бренда группы, отмечается в сообщении.

Объем продаж девелопера в Москве и Московской области в январе-июне равнялся 30,8 млрд рублей (снижение на 30%) и 121,9 тыс. кв. метров (снижение на 17%). Продажи в Петербурге выросли в денежном выражении на 16%, до более чем 20 млрд рублей, при этом в натуральном выражении упали на 16%, до 102,2 тыс. кв. метров. В других регионах продажи составили 11,446 млрд рублей (снижение на 34%), компания реализовала 71,7 тысячи кв. метров недвижимости (снижение на 38%).

Во II квартале "Эталон" сократил продажи на 34% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, до 24,8 млрд рублей. Объем реализованной недвижимости упал на 47% и составил 103,7 тысячи кв. метров.

Etalon Group PLC, базировавшаяся на Кипре, в июле стала резидентом САР в Калининграде, зарегистрировав МКПАО "Эталон Груп". Основной профиль "Эталон Груп" связан с деятельностью холдинговых компаний.

Группа "Эталон" фокусируется на жилой недвижимости для среднего класса. Согласно консолидированной финансовой отчетности группы за 2024 год, крупнейшим акционером группы на конец прошлого года являлась АФК "Система" (48,8%). Mubadala Investment Company принадлежало 6,3%, Kopernik Global Investors - 5%, Prosperity Capital - 4,1%. Еще 0,6% владел менеджмент "Эталона", free float - 35,2%.

Etalon Group Калининград Кипр Петербург Москва Эталон Груп
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