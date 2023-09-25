Еврокомиссия заблокировала сделку Booking по покупке Etraveli за 1,63 млрд евро

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Европейская комиссия (ЕК) заблокировала сделку по покупке компанией Booking Holdings шведской Flugo Group Holdings AB (Etraveli), владеющей сервисами по подбору авиабилетов.

"Сделка позволила бы Booking существенно усилить свое преимущественное положение на рынке онлайн-бронирования отелей и туров в европейской экономической зоне", - говорится в опубликованном в понедельник заявлении Еврокомиссии.

Booking не предложила мер, достаточных для того, чтобы нивелировать опасения ЕК, отмечается в заявлении.

Booking объявила о покупке Etraveli, владеющей сервисами подбора авиабилетов Gotogate, Mytrip и Flightnetwork, за 1,63 млрд евро у CVC Capital Partners в ноябре 2021 года.

Год спустя ЕК начала углубленную проверку сделки, в ходе которой собрала отзывы большого числа участников рынка, в том числе представителей отелей, а также конкурирующих с Booking сервисов бронирования. Проверка показала, что усиление рыночных позиций Booking в Европе в результате покупки Etraveli может ограничить конкуренцию и привести к подъему цен, заявил регулятор.

Booking попыталась смягчить опасения ЕК, заявив о готовности предоставлять покупателям, бронирующим полеты через Etraveli, доступ к вариантам размещения, предлагаемым конкурирующими с Booking сервисами. В ЕК, однако, посчитали эти уступки недостаточными.

Акции Booking прибавляют в цене менее 0,1% в ходе предварительных торгов в понедельник. С начала текущего года их стоимость выросла на 52%.