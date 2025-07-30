"Молдовагаз" ожидает более чем 10-кратного падения выручки

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Выручка АО "Молдовагаз" ("Газпром" контролирует более 60% акций) после лишения компании лицензии на поставку природного газа конечным потребителям Молдавии упадет более чем в 10 раз, заявил и.о. председателя правления компании Вадим Чебан.

"С точки зрения бизнеса "Молдовагаз" теряет объемы продаж. (...) Было продаж на 10 млрд леев (в год - ИФ), останется несколько сотен миллионов леев", - сказал Чебан, комментируя влияние решения Национального агентства по регулированию энергетики (ANRE) Молдавии с 1 августа этого года передать функции публичного поставщика газа в страну от "Молдовагаза" госкомпании Energocom. Видео с заявлениями главы "Молдовагаза" размещено в его телеграм-канале.

Чебан подчеркнул, что в будущем компания продолжит свою деятельность как поставщик сервиса по распределению газа, который закупит Energocom. "За нами будут услуги по поставке сервиса, а не по поставке газа", - сказал он. По его словам, в настоящее время "Молдовагаз" и Energocom завершают подготовку соответствующего контракта.

Глава "Молдовагаз" рассчитывает, что компания в течение, как минимум, одного года продолжит свою деятельность как поставщик сервиса на основании контракта с Energocom.

При этом он не исключил, что в течение августа "Молдовагаз" продолжит выполнять функции поставщика газа. "Идут переговоры, чтобы в августе поставку газа обеспечивал "Молдовагаз", у "Молдовагаза" есть контракт на поставку газа с Energocom. В августе поставку газа будет осуществлять либо Energocom, либо "Молдовагаз", - сказал он.

Комментируя возможную реакцию "Газпрома" как акционера на сложившуюся ситуацию, Чебан отметил: "Не вижу, какое влияние "Газпром" может оказать. Сейчас важно заключить контракт с Energocom".

Как и ранее, Чебан рассчитывает, что "Молдовагаз" после 1 августа сохранит функцию посредника при поставке газа в Приднестровье. "Сегодня "Молдовагаз" имеет несколько контрактов с "Тираспольтрансгазом", а также контракт с внешним поставщиком. Эта функция, по нашей информации, должна остаться за "Молдовагазом". Какое решение будет принято со стороны властей Молдавии мы увидим, но действующая модель рабочая - Приднестровье получает газ", - сказал он.

По решению ANRE Energocom с 1 августа начнет поставлять газ в Молдавию вместо "дочки" "Газпрома" - АО "Молдовагаз".

Премьер-министр Молдавии Дорин Речан накануне подтвердил соответствующее решение властей страны, которое связано с обязательствами Кишинева по внедрению третьего энергопакета ЕС, который исключает монополию на поставку, транспортировку и распределение энергоресурсов.

АО "Молдовагаз" основано в 1999 году и является крупнейшей энергетической компанией в Молдавии и одним из самых крупных налогоплательщиков. В настоящее время предприятие предоставляет услуги газоснабжения для 830 тыс. потребителей в стране. В уставном капитале АО 50% плюс 1 акция принадлежат "Газпрому", 35,33% - правительству Молдавии, 13,44% - Приднестровью, 1,23% - миноритарным акционерам (юридическим и физическим лицам). Администрация Приднестровья ранее передала свои акции в управление "Газпрому".

С декабря 2022 года правобережная Молдавия закупает газ на европейском рынке.