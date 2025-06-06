Лидер Приднестровья отметил шаткость положения в энергетике

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Лидер непризнанной Приднестровской молдавской республики (ПМР) Вадим Красносельский заявил о неустойчивой ситуации в энергетике региона.

"Положение дел в энергетике шаткое. Да, при содействии Российской Федерации мы получаем газ. Молдова на данный момент никоим образом поставкам не препятствует. Но договоренности краткосрочные. Техническое оформление каждый раз требует времени и значительных усилий большого количества участников", - написал он в Telegram.

"Приходится экономить ресурсы, чтобы снова не впасть в глубокий энергетический кризис. Мы прилагаем максимум усилий для недопущения его повторения", - добавил он.

С 1 января 2025 года в связи с прекращением транзита российского газа через территорию Украины и неурегулированностью финансовых отношений между "Молдовагазом" и "Газпромом" (контролирует 63% акций "Молдовагаза") была прекращена подача газа в Приднестровье через территорию Молдавии. Поставки газа в Приднестровье отсутствовали до 11 февраля.

С этой даты поставки газа в ПМР через "Молдовагаз" (а затем через "Тираспольтрансгаз") осуществляет MET Gas and Energy Marketing AG (зарегистрирована в Швейцарии, входит в международный холдинг венгерского происхождения MET Group).

Руководство Приднестровья заявляло, что поставка газа в регион осуществляется при технической и кредитной поддержке России. Покупку газа для Приднестровья оплачивает JNX General Trading LLC (ОАЭ). По решению молдавских властей, поставки газа ограничены объемом 3 млн кубометров в сутки, что не позволяет работать энергоемким производствам в регионе.