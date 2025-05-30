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"Газпром" и власти Молдавии не утвердили финотчет "Молдовагаза" за 2024 год

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Акционеры АО "Молдовагаз" на годовом собрании 30 мая не утвердили финансовый отчет компании за 2024 год, сообщил в Telegram и.о. председателя правления АО Вадим Чебан.

"В связи с тем, что позиции основных акционеров по вопросу задолженности АО "Молдовагаз" перед ПАО "Газпром" и ООО "Факторинг Финанс" отличаются, собрание не утвердило финансовый отчет предприятия за 2024 год", - написал он.

Финансовый отчет "Молдовагаз" за 2023 год ранее также не был утвержден акционерами из-за разногласий в части задолженности компании.

Чебан также сообщил, что источником покрытия убытков АО "Молдовагаз" за 2024 год в действующих условиях может быть, в том числе, резервный капитал, резервы от переоценки и прибыль последующих периодов.

Ранее сообщалось, что по данным неаудированной финотчетности компании, чистый убыток АО "Молдовагаз" в 2024 году составил 627,6 млн леев ($36,6 млн по текущему курсу - ИФ) против чистой прибыли в 1,09 млрд леев годом ранее. Отрицательный финансовый результат достиг 739,3 млн леев против прибыли от финансовой деятельности на 1,22 млрд леев в 2023 году. Операционная прибыль от продаж газа составила 109,2 млн леев, сократившись на 22%.

В пояснительной записке к отчетности отмечается, что отрицательный финрезультат вызван курсовой разницей за счет укрепления доллара США к молдавскому лею более чем на 6%.

Выручка от продажи газа в прошлом году упала на 28,5%, до 10,03 млрд леев при снижении себестоимости на 39,4%, до 7,59 млрд леев из-за уменьшения закупочной цены на газ. При этом расходы на реализацию увеличились на 826,1 млн леев, что было вызвано "в основном ростом тарифа на передачу газа и среднего дифференцированного тарифа на распределение газа для операторов газораспределительной системы", поясняется в отчетности.

"Молдовагаз" в 2024 году увеличил продажи газа на 20,2%, до 790 тысяч кубометров.

В отчетности подтверждается наличие исторического долга "Молдовагаза" перед "Газпромом". Так, обязательства свыше 3 лет перед ПАО "Газпром" и ООО "Факторинг Финанс" на конец отчетного периода составили 13,1 млрд леев ($765,1 млн по текущему курсу - ИФ), из которых 2,9 млрд леев - это обязательства по пени перед ООО "Факторинг Финанс" (в декабре 2005 года "Газпром" переуступил компании "Факторинг Финанс" права требования по долгу Молдавии за поставки газа в 1997-2004 годах - ИФ).

"Молдовагаз" является крупнейшей энергетической компанией в Молдавии и одним из самых крупных налогоплательщиков. В акционерном капитале АО "Молдовагаз" 50% плюс 1 акция принадлежат "Газпрому", 35,33% - правительству Молдавии в лице Агентства публичной собственности, 13,44% - Приднестровью, в лице Комитета по управлению имуществом. Еще 1,23% владеют миноритарии. В начале 2000 годов Приднестровье передало свои акции в управление "Газпрому", который, таким образом, распоряжается более 63% акций "Молдовагаза".

Совет директоров Национального агентства по регулированию энергетики (ANRE) Молдавии с 1 августа назначил госкомпанию Energocom поставщиком газа конечным потребителям с обязательствами по оказанию общественных услуг сроком на три года вместо "Молдовагаза".

"Решение принято в контексте риска того, что АО "Молдовагаз" больше не сможет обеспечивать обязательства по оказанию государственных услуг после 31 июля 2025 года из-за несоблюдения требования законодательства о разделении деятельности по поставкам и транспортировке природного газа", - объясняло ANRE.

"Молдовагаз" поставлял российский газ в Приднестровье до 1 января 2025 года. "Газпром" остановил поставки на фоне прекращения транзита российской газа через Украину, также "Газпром" сослался на наличие исторического долга Молдавии за газ в сумме $0,7 млрд, который молдавские власти не признают. Чебан сообщал, что этот долг числится на балансе "Молдовагаза".

Вадим Чебан Energocom Газпром Молдовагаз Молдавия
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