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В октябре сменится CEO Harley-Davidson

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Главным исполнительным директором Harley-Davidson Inc., крупнейшего американского производителя мотоциклов, станет Артур Старс, сообщила компания.

Старс вступит в должность президента и CEO, а также войдет в состав совета директоров Harley-Davidson с 1 октября.

Сейчас Старс возглавляет Topgolf Callaway Brands, дочернее предприятие компании Topgolf International, Inc., управляющей сетью спортивно-развлекательных комплексов. В 2013-2021 годах Старс занимал руководящие должности в Pizza Hut, дочернем предприятии Yum! Brands.

Нынешний CEO Harley-Davidson Йохэн Зейтц будет оставаться в компании до конца февраля 2026 года, консультируя Старса во время переходного периода.

Зейтц, возглавлявший Harley-Davidson пять лет, объявил о намерении покинуть должность в апреле 2025 года.

С начала 2025 года капитализация Harley-Davidson сократилась на 20,2% - до $2,92 млрд.

Harley-Davidson Артур Старс Йохэн Зейтц США
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