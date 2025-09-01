Поиск

Промышленный PMI в Китае слабо вырос в августе

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в перерабатывающей промышленности Китая в августе увеличился до 49,4 пункта по сравнению с 49,3 пункта месяцем ранее, сообщило Государственное статистическое управление страны.

Аналитики в среднем ожидали чуть более активного подъема, до 49,5 пункта, по данным Trading Economics.

Значение индикатора пятый месяц остается ниже отметки 50 пунктов, что указывает на ослабление активности в промышленном секторе.

Подындекс новых заказов повысился до 49,5 пункта с 49,4 пункта в июле, производства - до 50,8 пункта с 50,5 пункта, времени доставки - до 50,5 пункта с 50,3 пункта. В то же время индекс занятости снизился до 47,9 с 48 пунктов.

Китайский PMI сферы услуг и строительства вырос до 50,3 пункта по сравнению с 50,1 пункта в июле, совпав с ожиданиями рынка.

Сводный PMI увеличился до 50,5 пункта против 50,2 пункта в прошлом месяце.

Минобороны России в 2025 году оптимизировало финансовые расходы

Из-за кризиса в отрасли остановлены 23 угольных предприятия

