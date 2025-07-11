ЦБ предложил порядок расчета крупнейшими банками нацнорматива краткосрочной ликвидности

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Банк России опубликовал проект положения, устанавливающий порядок расчета системно значимыми банками национального норматива краткосрочной ликвидности (ННКЛ). Документ размещен на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Ожидается, что новый норматив, который придет на смену Базельскому НКЛ, вступит в силу по истечении одного месяца с момента его официального опубликования, но не ранее 1 октября 2025 года.

Предельное значение норматива Н26 (рассчитывается на консолидированной основе) и норматива Н27 (рассчитывается на индивидуальной основе) составит 80% со дня вступления в силу положения и 100% - с 1 января 2026 года.

Банк России вправе установить в отношении кредитной организации контрольные значения ННКЛ по ее ходатайству в случае несоблюдения или возможного несоблюдения норматива, если есть такие основания и при условии, что имеется прямая причинно-следственная связь между возникновением основания и несоблюдением (прогнозируемым несоблюдением) норматива. Срок действия контрольных значений норматива не может превышать одного календарного года со дня их установления. При несоблюдении контрольных значений ННКЛ Банк России вправе применить к банку меры.

Национальный НКЛ будет включать в расчет больший набор активов, под которые возможно привлечение денежных средств на российском рынке. Кроме того, с учетом российской статистики будут откалиброваны коэффициенты оттока как в большую, так и в меньшую сторону по сравнению с Базельскими. ЦБ и банки обсуждали введение норматива с 1 октября 2025 года или в конце этого года.