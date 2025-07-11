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ЦБ предложил порядок расчета крупнейшими банками нацнорматива краткосрочной ликвидности

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Банк России опубликовал проект положения, устанавливающий порядок расчета системно значимыми банками национального норматива краткосрочной ликвидности (ННКЛ). Документ размещен на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

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Ожидается, что новый норматив, который придет на смену Базельскому НКЛ, вступит в силу по истечении одного месяца с момента его официального опубликования, но не ранее 1 октября 2025 года.

Предельное значение норматива Н26 (рассчитывается на консолидированной основе) и норматива Н27 (рассчитывается на индивидуальной основе) составит 80% со дня вступления в силу положения и 100% - с 1 января 2026 года.

Банк России вправе установить в отношении кредитной организации контрольные значения ННКЛ по ее ходатайству в случае несоблюдения или возможного несоблюдения норматива, если есть такие основания и при условии, что имеется прямая причинно-следственная связь между возникновением основания и несоблюдением (прогнозируемым несоблюдением) норматива. Срок действия контрольных значений норматива не может превышать одного календарного года со дня их установления. При несоблюдении контрольных значений ННКЛ Банк России вправе применить к банку меры.

Национальный НКЛ будет включать в расчет больший набор активов, под которые возможно привлечение денежных средств на российском рынке. Кроме того, с учетом российской статистики будут откалиброваны коэффициенты оттока как в большую, так и в меньшую сторону по сравнению с Базельскими. ЦБ и банки обсуждали введение норматива с 1 октября 2025 года или в конце этого года.

Базель Банк России ЦБ РФ ННКЛ
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