Qualcomm увеличила чистую прибыль в III финквартале на 18%

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Американская Qualcomm Inc., один из крупнейших в мире производителей полупроводниковых компонентов для беспроводной связи, увеличила чистую прибыль в третьем финквартале на 18%, выручку – на 11%.

Как говорится в пресс-релизе компании, чистая прибыль по итогам квартала, завершившегося 23 июня, составила $2,13 млрд, или $1,88 на акцию, по сравнению с $1,8 млрд, или $1,6 на акцию, за сопоставимый период предыдущего фингода.

Прибыль без учета разовых факторов составила $2,33 на акцию, превысив консенсус-прогноз опрошенных FactSet аналитиков на уровне $2,25 на акцию.

Квартальная выручка Qualcomm составила $9,39 млрд против $8,45 млрд годом ранее. Эксперты в среднем прогнозировали этот показатель на уровне $9,21 млрд.

Выручка подразделения по выпуску полупроводниковых компонентов для беспроводной связи и мобильных устройств, которое в числе прочего производит чипы 5G, увеличилась на 12% до $8,07 млрд (прогноз рынка – $7,88 млрд).

Доходы от продажи лицензий Qualcomm выросли на 3% до $1,27 млрд (прогноз рынка – $1,29 млрд).

Согласно прогнозу Qualcomm, прибыль без учета разовых факторов в четвертом финквартале составит $2,45-2,65 на акцию (прогноз рынка - $2,45 на акцию), выручка ожидается в районе $9,5-10,3 млрд (прогноз рынка - $9,7 млрд).

Акции Qualcomm подешевели на 1,2% на дополнительных торгах в среду. С начала текущего года их стоимость выросла на 25%.