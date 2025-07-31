В Киргизии введут госрегулирование цен на мясо

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Минсельхоз Киргизии вводит госрегулирование цен на мясо, сообщает пресс-служба ведомства.

"На мясо будет введено государственное ценовое регулирование. Такое решение принято на совещании под председательством заместителя председателя кабинета министров - министра водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Бакыта Торобаева", - сказано в пресс-релизе.

Цель госрегулирования - не допустить роста цен на мясо, контролировать перемещение скота через границу, а также ввести количественные ограничения на экспорт скота.

Службе ветеринарии, развития животноводства, пастбищ и кормов при министерстве поручено усилить ветеринарно-санитарный контроль за частными предпринимателями, занимающимися перевозкой скота, а также совместно с пограничной службой принять конкретные меры по борьбе с контрабандой.