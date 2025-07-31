Действие заградительной пошлины на экспорт нефтепродуктов продлено на два года

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Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Правительство РФ своим постановлением внесло изменения в методику расчета ставок экспортных пошлин на отдельные виды нефтепродуктов.

Как следует из опубликованного документа, действие пошлины в 50 тыс. рублей за тонну на нефтепродукты продлевается на два года - до 1 января 2028 года.

Кроме того, в постановлении указано, что ФНС нужно обеспечить передачу в ФТС перечень организаций с указанием ИНН, имеющих свидетельство о регистрации лица, совершающего операции по переработке нефтяного сырья, в соответствии с которым в 2022 году была осуществлена переработка более 500 тыс. тонн нефтяного сырья.

Ранее правительство в качестве борьбы с "серым экспортом" нефтепродуктов перекупщиками (когда экспортируется топливо, за которое производители получили из бюджета "топливный демпфер"), ввело заградительную пошлину в 20 тыс. рублей за тонну. На фоне осеннего кризиса 2023 года она была увеличена до 50 тыс. руб. за тонну и распространена почти на все нефтепродукты. Такой уровень пошлины считается заградительным.

При этом нефтеперерабатывающие заводы, которые в 2022 году переработали свыше 1 млн т нефти, освобождены от уплаты этой пошлины. Согласно тексту постановления, ее смогут не платить НПЗ, переработавшие в 2022 году свыше 500 тыс. т нефти.

В Минэнерго "Интерфаксу" подтвердили, что НПЗ, которые перерабатывали в 2022 году 500 тыс. т нефти в год, освобождаются от экспортной пошлины в 50 тыс. рублей, а действие самой пошлины продлевается на два года.

Постановлением внесены некоторые изменения "для служебного пользования".

При этом в настоящее время правительством введен почти полный запрет на экспорт бензинов - с 30 июля по 31 августа.

С 1 марта по 31 августа 2025 года был запрещен экспорт бензина только для непроизводителей.

Недавно правительством "для сохранения стабильной ситуации на внутреннем топливном рынке в период высокого сезонного спроса и сельскохозяйственных полевых работ" был введен запрет на экспорт до 31 августа также и для производителей топлива. Исключением является поставка в рамках гуманитарной помощи, экспорт производителями в рамках межправсоглашений в пределах объемов, предусмотренных индикативными балансами и ряд других.