Объем торгов газом на Петербургской бирже в сентябре подскочил в семь раз

Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Объем торгов газом на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже в сентябре 2025 года составил 1,426 млрд кубометров, что в семь раз больше, чем годом ранее (208 млн куб. м), свидетельствуют данные площадки.

Для торгов в сентябре это максимальный оборот за последние девять лет - с 2016 года.

Поддержку объемам не могло не оказать начало торгов на новом балансовом пункте - "Компрессорная станция "Парабель" (Томская область). Новый БП позволит подключить к бирже потребителей Омской, Томской, Новосибирской, Кемеровской областей и Алтайского края.

С начала 2025 года на бирже продано 11,345 млрд куб. м газа (годом ранее - 5,74 млрд куб. м). Максимальный годовой оборот торговли газом на СПбМТСБ зафиксирован в 2017 году - более 20 млрд кубометров; в 2024 году он составил 9,3 млрд куб. м.

С начала 2025 года заметна новая тенденция. Теперь основной объем продается не на торгах с поставкой "на месяц вперед", а на суточных. Как отмечают на бирже, эта тенденция связана с тем, что срок поставки "на сутки" дает более точный прогноз отклонений объемов и меньший обеспечительный платеж в условиях высокой неопределенности внешних факторов, влияющих на цену. Дополнительным аргументом в пользу покупки газа именно на суточных торгах является высокая ключевая ставка Банка России.

На бирже комментируют, что преобладающую роль в реализации газа на торговой площадке играют независимые поставщики газа, отмечая, что этот инструмент у участников рынка входит в коммерческую практику.

