Объем торгов газом на Петербургской бирже за полгода вырос в 1,5 раза

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Объем торгов газом на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже в июне 2025 года составил 1,234 млрд кубометров, что более чем в два раза больше, чем годом ранее (573 млн куб. м), свидетельствуют данные площадки.

Для торгов в июне это максимальный оборот за последние семь лет - с 2019 года.

С начала 2025 года на бирже продано 7,5 млрд куб. м газа (годом ранее - 4,8 млрд куб. м). Биржевой объем торгов за половину 2025 года уже превысил 12-месячный оборот 2022 года (5,7 млрд куб. м) и 2021-го (6,69 млрд куб. м).

Максимальный годовой оборот торговли газом на СПбМТСБ зафиксирован в 2017 году - более 20 млрд кубометров; в 2024 году он составил 9,3 млрд куб. м.

С начала 2025 года заметна новая тенденция. Теперь основной объем продается не на торгах с поставкой "на месяц вперед", а на суточных. Как отмечают на бирже, эта тенденция связана с тем, что срок поставки "на сутки" дает более точный прогноз отклонений объемов и меньший обеспечительный платеж в условиях высокой неопределенности внешних факторов, влияющих на цену. Дополнительным аргументом в пользу покупки газа именно на суточных торгах является высокая ключевая ставка Банка России.

Проблемы регулирования

На бирже отмечают, что в последнее время на бирже почти не продается газ "Газпрома".

С 1 июля вводятся новые регулируемые цены на газ для потребителей - юридических лиц, при этом будет достигнуто выравнивание регулируемых цен для производителей электроэнергии и тепла и прочих промышленных потребителей. Дифференциация регулируемых цен была введена в декабре 2023 года и создавала значительные проблемы для биржевой торговли газом (необходимость торговли в двух "стаканах" с верификацией и делением покупателей по различным категориям).

Однако новым приказом ФАС России будет устранена лишь половина проблемы, так как одновременно с дифференциацией регулируемых цен в Налоговом кодексе для производителей газа была введена дифференциация величины НДПИ для газа, реализуемого различным группам промышленных потребителей. Поэтому для производителей газа доходность реализации газа различным группам потребителей будет различаться даже при одинаковых ценах реализации.