Evraz продает североамериканское подразделение инвестфонду Atlas

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Evraz получил лицензию OFSI на продажу североамериканского подразделения инвестфонду Atlas, сделку планируют закрыть во втором полугодии 2025 года, сообщила компания.

Соответствующая лицензия была выдана 26 июня. 27 июня, было заключено окончательное соглашение с Atlas о продаже 100% долей участия в каждой из компаний - Evraz Inc. NA Canada и Evraz Inc. NA, являющихся холдинговыми компаниями для бизнеса Evraz в Северной Америке.

Вознаграждение за продажу включает авансовый платеж в размере $50 млн и отложенный платеж до $450 млн. Отложенное вознаграждение выплачивается "при условии достижения определенных этапов бизнесом в Северной Америке после закрытия продажи", - говорится в сообщении.

В мае 2022 года Evraz Plc, материнская компания Evraz North America, была внесена в санкционный список Великобритании, тогда же компании была выдана генеральная лицензия OFSI, разрешающая Evraz NA продолжать свою деятельность. С момента введения санкций североамериканское подразделение функционирует как полностью независимая организация, отдельная от Evraz Plc.