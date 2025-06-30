Поиск

Evraz продает североамериканское подразделение инвестфонду Atlas

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Evraz получил лицензию OFSI на продажу североамериканского подразделения инвестфонду Atlas, сделку планируют закрыть во втором полугодии 2025 года, сообщила компания.

Соответствующая лицензия была выдана 26 июня. 27 июня, было заключено окончательное соглашение с Atlas о продаже 100% долей участия в каждой из компаний - Evraz Inc. NA Canada и Evraz Inc. NA, являющихся холдинговыми компаниями для бизнеса Evraz в Северной Америке.

Вознаграждение за продажу включает авансовый платеж в размере $50 млн и отложенный платеж до $450 млн. Отложенное вознаграждение выплачивается "при условии достижения определенных этапов бизнесом в Северной Америке после закрытия продажи", - говорится в сообщении.

В мае 2022 года Evraz Plc, материнская компания Evraz North America, была внесена в санкционный список Великобритании, тогда же компании была выдана генеральная лицензия OFSI, разрешающая Evraz NA продолжать свою деятельность. С момента введения санкций североамериканское подразделение функционирует как полностью независимая организация, отдельная от Evraz Plc.

Evraz OFSI Atlas Северная Америка
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Греф отметил, что Сберу надо набрать форму, чтобы не разочаровать инвесторов в 2026 году

Греф отметил, что Сберу надо набрать форму, чтобы не разочаровать инвесторов в 2026 году

Трамп назначит новым главой ФРС кандидата, готового снижать ставки

Индексы МосБиржи и РТС выросли на 0,7% в начале основной сессии торгов

Индексы МосБиржи и РТС выросли на 0,7% в начале основной сессии торгов

Польша планирует увеличить производство снарядов в пять раз

В "Мечеле" ждут улучшения ситуации в угольной отрасли с III-IV квартала

В "Мечеле" ждут улучшения ситуации в угольной отрасли с III-IV квартала

Brent подешевела до $66,65 за баррель

Новак сообщил, что первый блок АЭС "Аккую" в Турции могут ввести в течение года

Новак сообщил, что первый блок АЭС "Аккую" в Турции могут ввести в течение года

OFAC продлило лицензию для санкционных банков РФ на транзакции в атомной энергетике

Президент США объявил о прекращении торговых переговоров с Канадой

Президент США объявил о прекращении торговых переговоров с Канадой

Комитет ГД потребовал пояснений по рекордным доходам от операций по ЕКС

Хроники событий
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана403 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6632 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2293 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России84 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ57 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall333 материалов
Авария на ТЭЦ в НорильскеАвария на ТЭЦ в Норильске127 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе429 материалов
Конфликт Индии и ПакистанаКонфликт Индии и Пакистана76 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости392 материалов
Обрушение моста на поезд в Брянской областиОбрушение моста на поезд в Брянской области38 материалов
Подрыв железнодорожного моста в Курской областиПодрыв железнодорожного моста в Курской области11 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });