Прибыль ВТБ в июле по МСФО выросла на 12%, до 23,3 млрд рублей

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Чистая прибыль группы ВТБ в июле выросла на 12% в годовом выражении и составила 23,3 млрд рублей, говорится в сообщении группы.

По итогам 7 месяцев ВТБ заработал по МСФО 303,7 млрд рублей, что на 1,9% выше результата за тот же период прошлого года. Рентабельность капитала ВТБ составила 10,3% в июле и 19,2% по итогам семи месяцев.

"На уровень чистой прибыли положительно влияет расширяющаяся чистая процентная маржа и сильная динамика чистых комиссионных доходов. Качество активов и стоимость риска остаются в рамках целевых параметров. Также благодаря синергиям от интеграции мы продолжаем демонстрировать умеренную динамику административно-управленческих расходов. В июле ВТБ выплатил рекордные дивиденды, при этом благодаря принятым мерам по укреплению капитальной базы достаточность капитала превышает уровень начала года", - заявил первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов, комментируя отчетность.

Он также заявил журналистам, что ВТБ сохраняет цель по чистой прибыли на этот год на уровне около 500 млрд рублей.

Чистые процентные доходы группы уменьшились на 8,8% в июле и на 43,8% за 7 месяцев по сравнению с аналогичными периодами прошлого года, составив 39,6 млрд рублей и 186,4 млрд рублей соответственно.

Чистая процентная маржа прошла период минимальных значений в 2025 году и начала постепенно увеличиваться: в июле этот показатель составил 1,5% против 1,4%, отмечают в ВТБ.

Чистые комиссионные доходы выросли на 14,9% в июле и на 27,1% за 7 месяцев, составив 25,5 млрд рублей и 171,1 млрд рублей соответственно, в том числе благодаря позитивному эффекту от форексных транзакций и транзакционных комиссий, связанных с обслуживанием трансграничных платежей.

Расходы на создание резервов составили 9,2 млрд рублей в июле и 119 млрд рублей за 7 месяцев, сократившись на 39,5% и увеличившись на 52,6% соответственно по сравнению с аналогичными периодами прошлого года на фоне низкой базы начала прошлого года.

Как рассказал журналистам Пьянов, в июле банк восстановил 2,5 млрд рублей резервов благодаря частичному погашению кредита заемщиком из угольной отрасли, по которому ранее в 2025 году возникла просрочка. На роспуск резервов также повлияло смягчение позиции ЦБ в отношении выделения заблокированных активов и пассивов, благодаря чему ВТБ планирует провести еще одно выделение на 80 млрд рублей в конце ноября-начале декабря этого года. По розничному кредитному портфелю банк продолжил создавать резервы, направив в июле 11,7 млрд рублей.

Стоимость риска в июле составила 1,1%, за 7 месяцев - 0,9%, увеличившись на 20 б.п. и на 30 б.п. соответственно по сравнению с аналогичными периодами прошлого года.

Доля неработающих кредитов (NPL) в совокупном кредитном портфеле по состоянию на 31 июля составила 4,1% (3,5% - на 31 декабря 2024 года). Покрытие неработающих кредитов резервами составило 128,6% (138,7% на 31 декабря 2024 года).

Расходы на персонал и административные расходы составили 45,3 млрд рублей в июле, увеличившись на 21,8% год к году. По итогам 7 месяцев расходы на персонал и административные расходы составили 292,7 млрд рублей, увеличившись на 17,4% год к году. На динамику расходов на персонал и административных расходов оказала влияние консолидация Почта банка в конце 2024 года (без учета Почта банка органический рост расходов составил 11,4% год к году).

Соотношение расходов и чистых операционных доходов до создания резервов составило 55,3% в июле 2025 года (51,2% в июле 2024 года) и 43,6% за 7 месяцев.

По состоянию на 31 июля объем совокупного кредитного портфеля до вычета резервов составил 24 трлн рублей, увеличившись на 0,4% в июле и на 1,1% с начала года.

Кредиты юрлицам составили 16,5 трлн рублей, показав в июле рост на 0,7% (с исключением валютной переоценки - на 0,2%), с начала года увеличились на 3,6%. Кредиты физлицам сократились на 0,4% в июле и на 4,2% по итогам 7 месяцев, до 7,5 трлн рублей.

Доля розницы в кредитном портфеле ВТБ снизилась с начала года на 2 п.п. и составила 31%.

Объем средств физлиц увеличился на 1,3% в июле и на 5,8% с начала года, достигнув 13,8 трлн рублей. Объем средств юрлиц вырос на 2,1% в июле и сократился на 8,4% с начала года, составив 12,7 трлн рублей.

По состоянию на 1 августа норматив достаточности общего капитала составил Н20.0 9,7% (мин. 9,25%), сократившись за отчетный месяц на 50 б.п. (10,2% по состоянию на 1 июля) на фоне проведения через капитал рекордных дивидендных выплат в пользу акционеров по итогам работы за 2024 год. Норматив достаточности базового капитала Н20.1- 6,1% (7,1% по состоянию на 1 июля), основного - Н20.2 (основной) - 7,8% (8,7% по состоянию на 1 июля).