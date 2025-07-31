Пьянов спрогнозировал переподписку готовящейся допэмиссии ВТБ

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Объем допэмиссии акций ВТБ составит 80-90 млрд рублей, на выкуп дополнительных акций может пойти часть средств, выплаченных инвесторам в виде дивидендов за 2024 год, что обеспечит переподписку, заявил журналистам первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов.

"Мы ожидаем, что допэмиссия будет 80-90 млрд рублей. Мы не знаем точно, потому что не можем влиять на объем преимущественного права, на объем рыночных приходов. В допэмиссии 2023 года это были минимальные значения. Мы понимаем, что часть выплаченных дивидендов может пойти на участие по преимущественному праву в допэмиссии. Поэтому мы здесь поставили крайний правый диапазон - 90 млрд рублей допэмиссии", - заявил он.

"Я, например, персонально ожидаю, что допэмиссия будет переподписана. (...) Не знаю, верна ли моя оценка, но, получив 50 млрд рублей (дивидендов - ИФ), большая доля, чем в 2023 году, частных инвесторов будет желать их направить на покупку бумаг по рыночной стоимости для будущих дивидендов", - заявил он.

Он напомнил, что параметры размещения будут формироваться таким образом, чтобы не размыть долю государства ниже 50% плюс одна акция.

"Мы ограничены этим объемом акций, и дальше в зависимости от того, какой спрос придет в конце сентября, я легко допускаю, что нам придется резать заявки, удовлетворять их частично", - добавил он.

ВТБ планирует определить цену размещения дополнительных акции ближе к сентябрю. "Вы видите, факторы геополитики начинают играть, факторы ослабления рубля могут начинать играть, поэтому это весьма совершенный рынок с большим фактором влияния, и я просто не могу сейчас за практически два месяца предсказать рыночную цену акций для допэмиссии", - заявил Пьянов.

Он не исключил возможность привлечения якорных инвесторов в ходе SPO, как это было в 2023 году.