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Акции Figma взлетели в цене на 250% в ходе дебютных торгов после IPO

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Акции американской Figma Inc., владельца популярного сервиса для дизайна пользовательских интерфейсов, взлетели в цене в 3,5 раза (на 250%) по итогам дебютных торгов после IPO.

Ранее на этой неделе Figma разместила акции на сумму более $1,2 млрд по цене $33 за бумагу. Торги акциями компании в четверг открылись на уровне $85, а к закрытию рынка их цена составила $115,5, что дает Figma капитализацию около $70 млрд.

В ходе IPO Figma была оценена в $19 млрд, отмечает The Wall Street Journal.

Спрос на акции компании оказался довольно высоким, и андеррайтеры IPO повысили ценовой диапазон размещения до $30-32 за акцию с первоначально объявленных $25-28 за акцию. Само размещение прошло по цене выше увеличенного диапазона.

Скачок цены акций Figma в ходе дебютных торгов стал крупнейшим по крайней мере за 30 лет для американских компаний с IPO объемом более $1 млрд, отмечает Bloomberg.

Акции Figma торгуются на NYSE под тикером "FIG".

Figma владеет графическим онлайн-редактором, позволяющим пользователям совместно работать над проектами в режиме реального времени. Платформа широко используется дизайнерами и разработчиками для создания макетов, прототипов и визуальных концепций цифровых продуктов - от веб-сайтов до мобильных приложений.

В 2022 году Adobe Inc. пыталась купить Figma за $20 млрд, однако была вынуждена отказаться от сделки из-за противодействия антимонопольных регуляторов.

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