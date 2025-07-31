Сервис Figma провел IPO на сумму выше $1,2 млрд

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Американская Figma Inc., владелец популярного сервиса для дизайна пользовательских интерфейсов, разместила акции в рамках IPO по цене $33 за штуку, сообщает MarketWatch.

Компания собиралась продать бумаги по $30-32 за штуку, а изначально оценивала их в $25-28.

Совокупный размер IPO превысил $1,2 млрд. Оценка стоимости эмитента в рамках размещения составила $19,3 млрд, отмечает CNBC.

Adobe хотела купить Figma за $20 млрд и договорилась о сделке, но в 2023 году ее отменили из-за возражений со стороны властей.

Акции Figma начнут торговаться на Нью-Йоркской фондовой бирже (NYSE) под тикером FIG 31 июля.

Выручка компании в 2024 году выросла на 48%, составив $749 млн, при чистом убытке в размере $732,1 млн.

Компания владеет графическим онлайн-редактором, позволяющим пользователям совместно работать над проектами в режиме реального времени. Платформа широко используется дизайнерами и разработчиками для создания макетов, прототипов и визуальных концепций цифровых продуктов - от веб-сайтов до мобильных приложений.