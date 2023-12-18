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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:44

Adobe отказалась от покупки Figma

Москва. 18 декабря. INTERFAX.RU - Американский производитель программного обеспечения для обработки изображений Adobe Inc. принял решение отказаться от сделки по покупке владельца сервиса проектирования интерфейсов Figma на фоне противодействия регуляторов.

В пресс-релизе Adobe говорится, что отмена объявленной в сентябре прошлого года сделки на $20 млрд вызвана сомнениями в получении одобрений со стороны антимонопольных регуляторов Великобритании и еврозоны.

В ноябре британское Управление по защите конкуренции и рынкам (Competition and Markets Authority, CMA) высказало мнение, что сделка навредит конкуренции в сфере цифрового дизайна и ограничит инновации и создание новых конкурентных продуктов.

Figma, основанная в 2011 году, является непубличной компанией. Ее сервис позволяет пользователям разрабатывать и создавать дизайн онлайн-интерфейсов для сайтов, а также приложений для мобильных устройств.

Акции Adobe растут в цене 1,3% в начале торгов в понедельник. С начала текущего года их стоимость взлетела на 74%.

Adobe Figma
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