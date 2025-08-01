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ЮГК во I полугодии снизила выручку по РСБУ на 22%

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - ПАО "Южуралзолото группа компаний" (ЮГК) в I полугодии 2025 года снизило выручку по РСБУ на 22%, до 11,4 млрд рублей.

В отчетности компания объясняет снижение выручки сокращением добычи руды, увеличением объемов вскрышных работ и ликвидацией опасных участков в карьерах, предусмотренных скорректированными планами горных работ.

ЮГК второй квартал подряд остается в минусе на уровне валового результата. За полугодие валовый убыток достиг 1,6 млрд рублей.

Чистый долг компании, по подсчетам, на конец июня составил 65,7 млрд рублей, с начала года он вырос на 8%.

Отчетность по РСБУ не учитывает результаты других активов группы ЮГК, только ПАО. Традиционно на него приходится почти половина производства группы, но по итогам 2024 года доля снизилась примерно до 1/3.

Основные финпоказатели ПАО "ЮГК" по РСБУ, млн рублей:

ПоказательII кв. 2025*II кв. 2024*Динамика*I полугодие 2025I полугодие 2024Динамика*
Выручка6 1737 727-20%11 38514 613-22%
Себестоимость продаж(7 129)(6 417)11%(13 012)(12 321)6%
Валовая прибыль (убыток)(956)1 310-(1 627)2 292-
Управленческие расходы(664)(691)-4%(1 311)(1 324)-1%
Прибыль (убыток) от продаж(1 620)619-(2 938)968-
Проценты к уплате(2 198)(1 084)103%(4 692)(2 067)127%
Прочие доходы (расходы), нетто1 7482 602-33%5 2212 078151%
Прибыль (убыток) до налогообложения(1 660)2 353-(1 581)1 340-
Чистая прибыль (убыток)(1 274)1 860-(1 231)1 001-
Сальдо денежных потоков от текущих операций(5 381)1 771-(9 115)2 071-

"Южуралзолото" - одна из крупнейших золотодобывающих компаний России. Ведет добычу в рамках двух хабов - Уральского (Челябинская область) и Сибирского (Красноярский край, Хакасия). Контролирующим акционером компании до недавнего времени был Константин Струков, но с середины июля по решению суда 67% перешло государству.

Константин Струков ЮГК Южуралзолото
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