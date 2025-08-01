ЮГК во I полугодии снизила выручку по РСБУ на 22%

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - ПАО "Южуралзолото группа компаний" (ЮГК) в I полугодии 2025 года снизило выручку по РСБУ на 22%, до 11,4 млрд рублей.

В отчетности компания объясняет снижение выручки сокращением добычи руды, увеличением объемов вскрышных работ и ликвидацией опасных участков в карьерах, предусмотренных скорректированными планами горных работ.

ЮГК второй квартал подряд остается в минусе на уровне валового результата. За полугодие валовый убыток достиг 1,6 млрд рублей.

Чистый долг компании, по подсчетам, на конец июня составил 65,7 млрд рублей, с начала года он вырос на 8%.

Отчетность по РСБУ не учитывает результаты других активов группы ЮГК, только ПАО. Традиционно на него приходится почти половина производства группы, но по итогам 2024 года доля снизилась примерно до 1/3.

Основные финпоказатели ПАО "ЮГК" по РСБУ, млн рублей:

Показатель II кв. 2025* II кв. 2024* Динамика* I полугодие 2025 I полугодие 2024 Динамика* Выручка 6 173 7 727 -20% 11 385 14 613 -22% Себестоимость продаж (7 129) (6 417) 11% (13 012) (12 321) 6% Валовая прибыль (убыток) (956) 1 310 - (1 627) 2 292 - Управленческие расходы (664) (691) -4% (1 311) (1 324) -1% Прибыль (убыток) от продаж (1 620) 619 - (2 938) 968 - Проценты к уплате (2 198) (1 084) 103% (4 692) (2 067) 127% Прочие доходы (расходы), нетто 1 748 2 602 -33% 5 221 2 078 151% Прибыль (убыток) до налогообложения (1 660) 2 353 - (1 581) 1 340 - Чистая прибыль (убыток) (1 274) 1 860 - (1 231) 1 001 - Сальдо денежных потоков от текущих операций (5 381) 1 771 - (9 115) 2 071 -

"Южуралзолото" - одна из крупнейших золотодобывающих компаний России. Ведет добычу в рамках двух хабов - Уральского (Челябинская область) и Сибирского (Красноярский край, Хакасия). Контролирующим акционером компании до недавнего времени был Константин Струков, но с середины июля по решению суда 67% перешло государству.