ЮГК во I полугодии снизила выручку по РСБУ на 22%
Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - ПАО "Южуралзолото группа компаний" (ЮГК) в I полугодии 2025 года снизило выручку по РСБУ на 22%, до 11,4 млрд рублей.
В отчетности компания объясняет снижение выручки сокращением добычи руды, увеличением объемов вскрышных работ и ликвидацией опасных участков в карьерах, предусмотренных скорректированными планами горных работ.
ЮГК второй квартал подряд остается в минусе на уровне валового результата. За полугодие валовый убыток достиг 1,6 млрд рублей.
Чистый долг компании, по подсчетам, на конец июня составил 65,7 млрд рублей, с начала года он вырос на 8%.
Отчетность по РСБУ не учитывает результаты других активов группы ЮГК, только ПАО. Традиционно на него приходится почти половина производства группы, но по итогам 2024 года доля снизилась примерно до 1/3.
Основные финпоказатели ПАО "ЮГК" по РСБУ, млн рублей:
|Показатель
|II кв. 2025*
|II кв. 2024*
|Динамика*
|I полугодие 2025
|I полугодие 2024
|Динамика*
|Выручка
|6 173
|7 727
|-20%
|11 385
|14 613
|-22%
|Себестоимость продаж
|(7 129)
|(6 417)
|11%
|(13 012)
|(12 321)
|6%
|Валовая прибыль (убыток)
|(956)
|1 310
|-
|(1 627)
|2 292
|-
|Управленческие расходы
|(664)
|(691)
|-4%
|(1 311)
|(1 324)
|-1%
|Прибыль (убыток) от продаж
|(1 620)
|619
|-
|(2 938)
|968
|-
|Проценты к уплате
|(2 198)
|(1 084)
|103%
|(4 692)
|(2 067)
|127%
|Прочие доходы (расходы), нетто
|1 748
|2 602
|-33%
|5 221
|2 078
|151%
|Прибыль (убыток) до налогообложения
|(1 660)
|2 353
|-
|(1 581)
|1 340
|-
|Чистая прибыль (убыток)
|(1 274)
|1 860
|-
|(1 231)
|1 001
|-
|Сальдо денежных потоков от текущих операций
|(5 381)
|1 771
|-
|(9 115)
|2 071
|-
"Южуралзолото" - одна из крупнейших золотодобывающих компаний России. Ведет добычу в рамках двух хабов - Уральского (Челябинская область) и Сибирского (Красноярский край, Хакасия). Контролирующим акционером компании до недавнего времени был Константин Струков, но с середины июля по решению суда 67% перешло государству.