Старый совет директоров ЮГК технически выбирает председателя

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Совет директоров золотодобытчика "Южуралзолото" (ЮГК) в среду выбирает председателя и членов комитетов по аудиту и рискам, а также кадрам и вознаграждениям, сообщила компания.

Действующий состав совета директоров был избран еще на годовом собрании в конце июня - до того, как суд принял решение о передаче государству контроля в компании.

Выбор председателя и членов комитетов - это техническая процедура для второго котировального списка Мосбиржи, отметили в ЮГК.

"Южуралзолото" - одна из крупнейших золотодобывающих компаний России. Ведет добычу в рамках двух хабов - Уральского (Челябинская область) и Сибирского (Красноярский край, Хакасия). Контролирующим акционером компании до недавнего времени был Константин Струков. Советский районный суд Челябинска 11 июля удовлетворил иск Генпрокуратуры об обращении в доход государства доли Струкова в ЮГК (67,85%) и УК ЮГК (100%), а также ряда активов дочери Струкова, Евгении Кузнецовой, и других лиц, которые, по данным прокуратуры, выступают номинальными держателями в интересах Струкова.