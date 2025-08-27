ЮГК в I полугодии увеличила производство золота до 5,5 т
Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Группа компаний "Южуралзолото" (ЮГК) в I полугодии 2025 года увеличила производство золота на 2%, до 5,5 тонны.
Как сообщила компания, на Урале производство снизилось на 35%, до 1,5 тонны, после приостановки горных работ на карьерах со стороны Ростехнадзора в 2024 году.
"В то же время Сибирский хаб показал ожидаемо сильные результаты с ростом 28% год к году", - отмечает президент ЮГК Семен Гринько. В том числе "Соврудник" увеличил производство на 33%, до 3,2 тонны - благодаря месторождению Высокое, которое было запущено в мае 2024 года. На "Коммунаровском руднике" производство выросло на 13%, до 0,8 тонны - на фоне стабилизации производственных процессов и выхода на проектную мощность третьей технологической линии золотоизвлекательной фабрики.
"На текущий момент менеджмент компании проводит комплексный аудит производственной деятельности, результаты которого будут раскрыты по мере окончания аудита", - отмечает Гринько.
Производство ЮГК , тонны:
|Активы
|I полугодие 2025
|I полугодие 2024
|Динамика
|Уральский хаб
|1,5
|2,3
|-35%
|Сибирский хаб
|4,0
|3,1
|28%
|- "Соврудник" (Красноярский край)
|3,2
|2,4
|33%
|- "Коммунаровский рудник" (Хакасия)
|0,8
|0,7
|13%
|Итого
|5,5
|5,4
|2%
"Южуралзолото" - одна из крупнейших золотодобывающих компаний России. Ведет добычу в рамках двух хабов - Уральского (Челябинская область) и Сибирского (Красноярский край, Хакасия). Контролирующим акционером до недавнего времени был Константин Струков, но с середины июля по решению суда 67% золотодобытчика перешло государству.