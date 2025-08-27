ЮГК в I полугодии увеличила производство золота до 5,5 т

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Группа компаний "Южуралзолото" (ЮГК) в I полугодии 2025 года увеличила производство золота на 2%, до 5,5 тонны.

Как сообщила компания, на Урале производство снизилось на 35%, до 1,5 тонны, после приостановки горных работ на карьерах со стороны Ростехнадзора в 2024 году.

"В то же время Сибирский хаб показал ожидаемо сильные результаты с ростом 28% год к году", - отмечает президент ЮГК Семен Гринько. В том числе "Соврудник" увеличил производство на 33%, до 3,2 тонны - благодаря месторождению Высокое, которое было запущено в мае 2024 года. На "Коммунаровском руднике" производство выросло на 13%, до 0,8 тонны - на фоне стабилизации производственных процессов и выхода на проектную мощность третьей технологической линии золотоизвлекательной фабрики.

"На текущий момент менеджмент компании проводит комплексный аудит производственной деятельности, результаты которого будут раскрыты по мере окончания аудита", - отмечает Гринько.

Производство ЮГК , тонны:

Активы I полугодие 2025 I полугодие 2024 Динамика Уральский хаб 1,5 2,3 -35% Сибирский хаб 4,0 3,1 28% - "Соврудник" (Красноярский край) 3,2 2,4 33% - "Коммунаровский рудник" (Хакасия) 0,8 0,7 13% Итого 5,5 5,4 2%

"Южуралзолото" - одна из крупнейших золотодобывающих компаний России. Ведет добычу в рамках двух хабов - Уральского (Челябинская область) и Сибирского (Красноярский край, Хакасия). Контролирующим акционером до недавнего времени был Константин Струков, но с середины июля по решению суда 67% золотодобытчика перешло государству.