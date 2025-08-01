РФ в лице Росимущества стала владельцем 67% "Южуралзолота"

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Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Пакет ПАО "Южуралзолото группа компаний" (ЮГК) в размере 67,25% с 15 июля принадлежит государству в лице Росимущества, говорится в бухгалтерской отчетности компании.

Советский суд Челябинска 11 июля удовлетворил иск Генпрокуратуры об обращении в доход государства доли в ЮГК Константина Струкова (по последним открытым данным, 67,85%) и ее управляющей компании (100%). Смена владельца УК была отражена в ЕГРЮЛ в середине июля, об изменениях в структуре акционеров ПАО до сих пор официально не сообщалось.

"Южуралзолото" - одна из крупнейших золотодобывающих компаний России. Ведет добычу в рамках двух хабов - Уральского (Челябинская область) и Сибирского (Красноярский край, Хакасия).