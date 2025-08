Barclays выйдет из климатической группы Net-Zero Banking Alliance

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Британский банк Barclays Plc покидает отраслевую климатическую группу Net-Zero Banking Alliance (NZBA).

"Изучив вопрос, мы приняли решение покинуть Net-Zero Banking Alliance, - заявил Barclays. - С уходом из нее большинства мировых банков организация уже не обладает составом, необходимым для поддержки нашего [климатического] перехода".

Банки Уолл-стрит начали покидать NZBA после избрания в 2024 году Дональда Трампа президентом США, способствовавшего укреплению антиклиматической повестки. Вскоре их примеру последовали канадские банки, а в июле первым из британских банков альянс покинул HSBC.

В том числе из альянса вышли Goldman Sachs, Wells Fargo, Citigroup, Bank of America, Morgan Stanley, JPMorgan, Royal Bank of Canada, а также австралийский Macquarie и японские Nomura и Sumitomo Mitsui Financial Group.

Barclays заявил, что сохраняет цель стать банком с нулевым чистым показателем выбросов (net zero) к 2050 году.

В NZBA сказали, что продолжат поддерживать "своих участников в климатическом лидерстве через устранение барьеров, мешающих их клиентам инвестировать в переход к net zero", отмечает Bloomberg.