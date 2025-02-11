Macquarie выйдет из отраслевой климатической группы вслед за крупнейшими банками США

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - Австралийская Macquarie Group выходит из состава отраслевой климатической группы Net Zero Banking Alliance (NZBA), декларирующей своей целью нулевые выбросы парниковых газов к 2050 году или раньше.

Как сообщает сайт банка, NZBA помогла ему в разработке первоначального плана декарбонизации и теперь он намерен сосредоточиться на обновлении и реализации этого плана в соответствии с требованиями регуляторов.

За последние несколько месяцев из NZBA вышли шесть крупнейших американских банков - Goldman Sachs, Wells Fargo, Citigroup, Bank of America, Morgan Stanley и JPMorgan.

В группе остаются HSBC, Barclays, Deutsche Bank и сингапурский DBS Bank.

Macquarie сообщила, что предоставит новую информацию о результатах своей деятельности в сфере противодействия изменению климата в ежегодном отчете, публикация которого запланирована на май 2025 года.