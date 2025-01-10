BlackRock вышла из климатической группы, но продолжит оценивать климатические риски

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Американская инвесткомпания BlackRock вышла из состава отраслевой климатической группы Net Zero Asset Managers (NZAM), декларирующей своей целью выход на нулевые выбросы парниковых газов к 2050 году или раньше. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на письмо, разосланное компанией своим клиентам.

Членство в NZAM "вызывало недопонимание в отношении практики BlackRock" и сделало компанию объектом "юридических запросов со стороны различных властей", говорится в письме, подписанном вице-президентом BlackRock Филиппом Хильдебрандом.

BlackRock стала объектом нападок со стороны консервативных политиков США с тех пор, как в 2020 году поддержала позицию, согласно которой климатический риск является и инвестиционным риском. Компанию обвиняли в том, что она использует крупные пакеты акций для навязывания американским компаниям ценностей климатических активистов, сообщает FT.

Выход из организации не означает "изменения в подходах к разработке продуктов и решений для клиентов или управлению их портфелями", отмечается в письме. BlackRock подтвердила, что "намерена и впредь оценивать существенные климатические риски наряду с прочими инвестиционными рисками".

Год назад от членства в NZAM отказалась инвесткомпания Vanguard, а за последние недели из аналогичного альянса для банковского сектора (Net-Zero Banking Alliance) вышли шесть крупнейших американских банков: JPMorgan, Citigroup, Bank of America, Morgan Stanley, Wells Fargo и Goldman Sachs.