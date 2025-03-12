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Nomura выйдет из климатической группы вслед за другими крупнейшими банками

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Крупнейшая брокерская компания Японии Nomura Holdings выходит из состава отраслевой климатической группы Net Zero Banking Alliance (NZBA), декларирующей своей целью выход на нулевые выбросы парниковых газов к 2050 году или раньше, передает Bloomberg.

Ранее из альянса вышли японская Sumitomo Mitsui Financial Group, австралийская Macquarie Group, крупнейшие американские банки, включая Goldman Sachs, Wells Fargo, Citigroup, Bank of America, Morgan Stanley и JPMorgan, а также ведущие банки Канады, включая Royal Bank of Canada.

Из крупных японских банков в составе NZBA остаются только Mitsubishi UFJ Financial Group и Mizuho Financial Group. Всего же организация насчитывает около 130 участников.

Представитель Nomura отметил, что компания будет "продолжать адаптировать свою политику в отношении декарбонизации к изменяющимся правилам и экономическим условиям разных стран и регионов", а также продолжит придерживаться плана, сформулированного компанией четыре года назад и предусматривающего выделение $125 млрд на финансирование устойчивого развития до 2026 года.

В ближайшие недели остающиеся члены NZBA будут голосовать за обновленную стратегию альянса, из которой предлагается исключить ключевое требование, предписывающее кредиторам привести свои портфели в соответствие с задачей по ограничению масштабов глобального уровнем 1,5 градуса Цельсия.

Mitsubishi Mitsui Nomura NZBA
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