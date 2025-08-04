Цены на нефть ускорили снижение, Brent у $68,6 за баррель

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Цены на нефть ускорили снижение днем в понедельник. Негативное влияние на нефтяной рынок оказывают опасения в отношении избытка предложения, усилившиеся после того, как страны ОПЕК+ приняли решение об очередном наращивании добычи в то время как статданные из США указывают на ослабление экономики.

Стоимость октябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 13:42 по московскому времени составляет $68,61 за баррель, что на $1,06 (1,52%) ниже, чем на закрытие предыдущих торгов.

Фьючерсы на нефть WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подешевели на $1,12 (1,66%), до $66,21 за баррель.

Восемь стран ОПЕК+, которые ранее объявили о дополнительных к общим квотам добровольных ограничениях производства нефти (Саудовская Аравия, Россия, Ирак, ОАЭ, Кувейт, Казахстан, Алжир и Оман), в ходе встречи 3 августа приняли решение увеличить квоты по добыче на 547 тыс. баррелей в сутки по сравнению с августом. Это эквивалентно четырем ежемесячным приростам, запланированным ранее. С апреля страны ускоренно наращивают добычу по сравнению с планом, одобренным в декабре 2024 года.

Между тем, аналитики Goldman Sachs Group подтвердили прогнозы цен на нефть марки Brent на четвертый квартал 2025 года и 2026 год, несмотря на решение ОПЕК+. Они ожидают, что альянс приостановит дальнейшее увеличение добычи, отмечая рост запасов нефти в странах ОЭСР.

В Goldman по-прежнему прогнозируют среднюю цену Brent в $64 за баррель на четвертый квартал 2025 года и в $56 за баррель на 2026 год. При этом аналитики отмечают, что последние события в мире несут в себе риски для этих прогнозов. "Растущее давление на поставки российской и иранской нефти создает риск повышения наших прогнозов, особенно с учетом более быстрого, чем ожидалось, восстановления объемов свободных добывающих мощностей", - говорится в обзоре.

Эксперты Goldman прогнозируют рост спроса на нефть в 2025-2026 гг. в среднем на 800 тыс. баррелей в сутки, отмечая, однако, что американские пошлины на импорт, ответные меры торговых партнеров США, и замедление экономической активности в Штатах, могут негативно отразиться на этом прогнозе.

Данные министерства труда США, обнародованные в пятницу, показали более слабое, чем ожидалось, увеличение числа рабочих мест в стране в июле. Показатель вырос на 73 тыс., тогда как эксперты, опрошенные Trading Economics, прогнозировали рост на 110 тыс. Кроме того, данные за два предыдущих месяца были существенно пересмотрены в сторону снижения. Безработица в США в июле повысилась до 4,2% с июньских 4,1%.

Индекс деловой активности в производственном секторе США (ISM Manufacturing) в прошлом месяце уменьшился до 48 пунктов по сравнению с 49 пунктами в июне. Аналитики ожидали его повышения до 49,5 пункта. Значение индекса ниже 50 пунктов говорит о спаде активности в секторе. ISM Manufacturing находился ниже этой отметки пятый месяц подряд.