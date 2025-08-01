Цена нефти Brent опустилась до $69,84 за баррель

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Цены на нефть усилили снижение вечером в пятницу, стоимость октябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 18:10 по московскому времени уменьшается на $1,86 (2,59%), до $69,84 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на сентябрь на торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) дешевеют на $1,77 (2,56%), до $67,49 за баррель.

Восемь стран-добровольцев ОПЕК+ обсудят целесообразность наращивания квот по добыче нефти на оставшиеся из принятых ограничений 548 тыс. баррелей в сутки. Ранее источники "Интерфакса" не исключали, что в сентябре страны примут решение о снятии последней порции ограничений и увеличат квоты по добыче на эту величину.

Однако пока не ясно, какое решение может быть принято, говорят собеседники агентства в пятницу.

Накануне вице-премьер РФ Александр Новак посетил Эр-Рияд и обсудил со своим визави, министром энергетики Саудовской Аравии принцем Абдулазизом бен Сальманом, ситуацию на нефтяном рынке.

Также негативным фактором для нефтяных котировок рынка стала новость о том, что президент США Дональд Трамп подписал указ, устанавливающий пошлины от 10% до 41% для различных торговых партнеров, включая Канаду, Индию и Тайвань.