Нефть продолжает дешеветь, Brent торгуется у $68,7 за баррель

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Цены на нефть продолжают снижаться во вторник на фоне наращивания добычи странами ОПЕК+ при сигналах ослабления спроса.

В минувшие выходные восемь стран ОПЕК+, которые ранее объявили о дополнительных к общим квотам добровольных ограничениях добычи нефти (Саудовская Аравия, Россия, Ирак, ОАЭ, Кувейт, Казахстан, Алжир и Оман), приняли решение увеличить квоты на 547 тыс. баррелей в сутки по сравнению с августом. Это эквивалентно четырем ежемесячным приростам, запланированным ранее. С апреля страны ускоренно наращивают добычу по сравнению с планом, одобренным в декабре 2024 года.

Между тем, последние статданные из США говорят об ослаблении экономической активности, и аналитики JPMorgan отмечают, что риск рецессии в стране велик, особенно с учетом замедления темпов роста спроса на рабочую силу. В то же время власти Китая не спешат принимать новые меры поддержки экономики: Политбюро Компартии КНР по итогам июльского заседания не объявило о новых стимулах, говорится в обзоре JPMorgan.

Стоимость октябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:20 по московскому времени составила $68,65 за баррель, что на $0,11 (0,16%) ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. В понедельник эти контракты опустились в цене на $0,91 (1,3%), до $68,76 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подешевели к этому времени на $0,13 (0,20%), до $66,16 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов снизилась на $1,04 (1,5%), до $66,29 за баррель.

"Фундаментальные факторы указывают на "медвежьи" перспективы нефтяного рынка, поскольку наращивание поставок ОПЕК+ приведет к избытку предложения с четвертого квартала", - отмечает аналитик ING Groep NV Уоррен Паттерсон.

"Однако ключевым и очень реальным риском для этого сценария является введение вторичных пошлин для покупателей российской нефти", - говорит эксперт, мнение которого приводит Bloomberg.

Накануне президент США Дональд Трамп объявил о намерении существенно повысить пошлины на импорт для Индии, в связи с тем, что страна продолжает покупать нефть в РФ.

Аналитик Phillip Nova Приянка Сачдева, однако, считает, что наращивание добычи нефти странами ОПЕК+ служит буфером на случай потери рынком части российских поставок.