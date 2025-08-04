Трамп значительно повысит пошлины на товары из Индии из-за российской нефти

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Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп пообещал существенно повысить пошлины на индийский экспорт, поскольку, согласно утверждениям американского президента, закупки Индией российской нефти способствуют продолжению кризиса на Украине.

"Индия не только покупает громадные объемы российской нефти. Затем она перепродает значительную часть нефти на открытом рынке, получает крупную прибыль ", - написал он в Truth Social и добавил, что Индия не учитывает ситуацию с конфликтом на Украине.

"Поэтому я существенно повышу пошлины, уплачиваемые Индией США", - заявил Трамп.

Президент США в конце июля пообещал ввести дополнительные пошлины в 25% на товары Индии, а также штрафы для этой страны за приобретение у России оружия и энергоносителей. В Индии после этого выразили надежду на продолжение переговоров по пошлинам, но пообещали защищать национальные интересы.

Госсекретарь США Марко Рубио назвал Индию "союзником" и "стратегическим партнером", но отметил, что покупка Дели российской нефти остается "источником раздражения" и мешает развитию американо-индийских отношений.

3 августа Bloomberg сообщил со ссылкой на источники, что власти Индии не вводили запрет для своих компаний на покупку российской нефти. Индия не давала своим НПЗ распоряжение о прекращении покупок российской нефти, сообщили знакомые с этим вопросом источники, как государственные, так и частные НПЗ имеют право покупать сырье там, где они считают нужным. Покупка нефти - это коммерческое решение, принимаемое самими компаниями, сказали собеседники агентства.