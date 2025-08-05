Brent остается в минусе и торгуется у $68 за баррель

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Цены на нефть остаются в минусе вечером в понедельник, но отступили от внутридневных минимумов.

Давление на котировки оказывают опасения инвесторов по поводу ослабления спроса на энергоносители на фоне ожидаемого увеличения предложения нефти.

К 17:36 по Москве октябрьские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на $0,76 (1,11%) до $68 за баррель. Сентябрьские фьючерсы на WTI к этому времени дешевели на бирже NYMEX на $0,73 (1,1%), до $65,56 за баррель.

В ходе сессии цена контрактов на Brent опускалась до $67,68 за баррель, на WTI - до $65,1 за баррель.

Беспокойство инвесторов, связанное с возможностью сокращения спроса на энергоресурсы в условиях ослабления глобальной экономики при продолжающемся наращивании добычи странами ОПЕК+, оказывает негативное влияние на нефтяной рынок.

"Слабые статданные из США спровоцировали новую волну опасений в отношении перспектив спроса на нефть в стране, - отмечают аналитики Commerzbank. - При этом участники рынка ожидают избытка поставок на нефтяном рынке осенью".

Перспектива введения новых санкций для покупателей российской нефти несколько сдерживает падение нефтяных цен. Накануне президент США Дональд Трамп объявил о намерении существенно повысить пошлины на импорт для Индии, в связи с тем, что страна продолжает покупать нефть у России.

Динамика рынка после заявления Трампа указывает на то, что трейдеры скептически относятся к возможности возникновения перебоев с поставками, отмечает аналитик PVM Джон Эванс. Эксперт сомневается, что Трамп пойдет на решительные меры, рискуя спровоцировать рост цен на нефть.

Аналитик UBS Джованни Стауново считает, что рынок нефти стабилен. Он полагает, что такая ситуация будет сохраняться до тех пор, пока не станет ясно, какие именно санкции президент США объявит позднее на этой неделе, и как на это отреагируют страны, покупающие российскую нефть.