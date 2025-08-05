ОТП банк в I полугодии увеличил чистую прибыль по МСФО почти вдвое

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - ОТП банк в I полугодии 2025 года увеличил чистую прибыль по МСФО в 1,9 раза - до 108,6 млрд венгерских форинтов (почти 25 млрд рублей) против 57,2 млрд форинтов (около 13,2 млрд рублей) годом ранее, говорится в отчете материнской OTP Group.

Чистая прибыль российского подразделения во II квартале 2025 года составила 47,5 млрд форинтов (10,9 млрд рублей), что в 1,7 раза больше результата за II квартал 2024 года (27,8 млрд форинтов, 6,4 млрд рублей) и на 22% меньше результата за I квартал 2025 года (61,1 млрд форинтов, 14 млрд рублей).

Удвоение прибыли в России в I полугодии 2025 года группа объясняет ростом процентных доходов и иных доходов, в первую очередь связанных с валютной переоценкой. При этом негативное влияние оказало январское повышение ставки налога на прибыль с 20% до 25%, а также рост расходов на резервы на фоне увеличения объемов бизнеса. Последний фактор также оказал влияние на сокращение прибыли во II квартале по отношению к I кварталу, отмечается в отчете.

Расходы на резервы в I полугодии 2025 года выросли в 3,4 раза - до 51,6 млрд форинтов (11,9 млрд рублей), во II квартале - в 4 раза - до 33,8 млрд форинтов (7,8 млрд рублей). Расходы на резервы во II квартале по сравнению с I кварталом (17,8 млрд форинтов, 4 млрд рублей) увеличились в 1,9 раза.

Рентабельность капитала в I полугодии 2025 года выросла до 54,9% с 38,2%, во II квартале - до 44,4% с 36,7% годом ранее (в I квартале этот показатель составлял 67,2%).

Чистая процентная маржа в январе-июне текущего года сократилась до 9,62% с 9,75%, во II квартале - до 9,49% с 9,53% годом ранее и 9,76% в I квартале 2025 года.

Активы ОТП банка на 30 июня 2025 года достигли 3,069 трлн форинтов (706 млрд рублей), увеличившись с начала года на 29%, за квартал - на 2%.

Совокупный кредитный портфель до вычета резервов в I полугодии 2025 года вырос на 43% - до 1,593 трлн форинтов (367 млрд рублей). Во II квартале портфель вырос на 12%.

Доля проблемных кредитов (третьей стадии) во II квартале 2025 года выросла до 5,5% с 5,0% по итогам I квартала текущего года. Во II квартале 2024 года она составляла 11,0%.

Средства клиентов на 30 июня 2025 года достигли 2,475 трлн форинтов (569 млрд рублей), увеличившись с начала года на 31%, за квартал - на 1%.

Собственный капитал в январе-июне 2025 года вырос на 43% - до 428,6 млрд форинтов (98,6 млрд рублей). Этот показатель во II квартале вырос на 2%.

OTP Group продолжает получать дивиденды от российского ОТП банка. С сентября 2023 года выплаты на 51,9 млрд рублей были одобрены Банком России (в том числе 10,1 млрд рублей во II квартале 2025 года).

Группа заложила в прогнозы повышение антициклической надбавки в России до 0,75% к концу 2025 года.

Банк России в конце июля сообщил, что не пересматривал значение национальной антициклической надбавки к достаточности капитала банков (она сохранена на действующем с 1 июля 2025 года уровне в 0,5%).

Ранее на фоне продолжающегося роста корпоративного кредитования ЦБ принял решение ввести антициклическую надбавку на уровне 0,25% с 1 февраля 2025 года и повысить ее до 0,5% с 1 июля. Банк России исходит из того, что в долгосрочной перспективе значение антициклической надбавки должно составлять 1% от активов, взвешенных по риску.

ОТП банк по итогам II квартала 2025 года занимает 21-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".