ОТП банк во II квартале сократил чистую прибыль по МСФО на 17%

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - ОТП банк во втором квартале 2024 года сократил чистую прибыль по МСФО на 17% - до 27,8 млрд венгерских форинтов (около 6,6 млрд рублей) по сравнению с 33,3 млрд форинтов (7,9 млрд рублей) годом ранее, говорится в отчете материнской OTP Group.

Чистая прибыль ОТП банка в I квартале 2024 года выросла в 1,6 раза - до 29,4 млрд венгерских форинтов (около 7 млрд рублей). Чистая прибыль во II квартале по отношению к I кварталу сократилась на 5%.

Группа объяснила снижение прибыли российской "дочки" более высокой стоимостью риска и выплатой налога на дивиденды.

Во II квартале Банк России разрешил дальнейшую выплату дивидендов ОТП банком материнской структуре: за I полугодие объем начислений составил 13,6 млрд рублей (на уровне всей прибыли за этот период).

В I полугодии 2024 года чистая прибыль выросла на 11% - до 57,2 млрд форинтов (13,6 млрд рублей).

Расходы на резервы во II квартале текущего года составили 10,6 млрд форинтов (2,5 млрд рублей), что в 2,4 раза больше расходов в I квартале - 4,5 млрд форинтов (1,1 млрд рублей). Во втором квартале 2023 года банк восстановил резервы на 1,1 млрд форинтов (270 млн рублей). Расходы на резервы в I полугодии 2024 года выросли в 4,4 раза - до 15,2 млрд форинтов (3,6 млрд рублей).

Рентабельность капитала во II квартале 2024 года составила 36,7% против 39,7% в I квартале и 47,9% во II квартале 2023 года.

Активы ОТП банка на 30 июня 2024 года достигли 2,042 трлн форинтов (487 млрд рублей), увеличившись с начала года на 38,9%, во II квартале - на 17,6%.

Совокупный кредитный портфель до вычета резервов в I полугодии текущего года вырос на 31,5% - до 948,6 млрд форинтов (226 млрд рублей). Во II квартале портфель вырос на 22%.

Средства клиентов на 30 июня текущего года достигли 1,558 трлн форинтов (371 млрд рублей), увеличившись в I полугодии на 41,5%, во II квартале - на 21%.

Собственный капитал в I полугодии 2024 года вырос на 16,1% - до 318,7 млрд форинтов (76 млрд рублей). Этот показатель во II квартале вырос на 0,7%.

Группа ранее сообщала, что в отношении России рассматривает все стратегические опции, помня, что любое будущее решение должно соответствовать местным и международным правовым нормам. В отчете за второй квартал 2024 года, как и за первый, эта фраза отсутствует.

По итогам I квартала 2024 года ОТП банк занимал 27-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".